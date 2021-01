Auditores da Sefaz apreendem 18 mil garrafas de cerveja com destino à empresa laranja

Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizaram a apreensão de 18.144 mil garrafas de cerveja, que tinham como destino uma empresa laranja no Rio de Janeiro. A apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira (21), no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Serra. A mercadoria apreendida encontra-se retida pela Receita Estadual. O valor da autuação é de, aproximadamente, de R$ 76.531,40.

A carga estava sendo transportada com uma nota fiscal de origem no Estado de Sergipe. “Ao analisarmos o documento fiscal em posse do motorista, imediatamente solicitamos a diligência na empresa do Rio de Janeiro. Foi constatado, porém, que ela é uma empresa laranja, criada somente para realizar este tipo de fraude”, informou o auditor fiscal da Receita Estadual Walker Ricardo Pinto, que participou da ação.

“É comum esse tipo de simulação: os criminosos emitem uma nota fiscal para outro Estado, como se a carga estivesse somente de passagem pelo Espírito Santo, mas a mercadoria é efetivamente distribuída aqui, sonegando recursos públicos e atrapalhando a livre concorrência, pois essa mercadoria chega com um preço mais baixo no mercado capixaba”, acrescentou o subgerente Fiscal e auditor fiscal, Lucas Calvi.