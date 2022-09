Aulas presenciais do Qualificar ES começam nesta terça-feira (20)

today20 de setembro de 2022 remove_red_eye23

Moradores de 50 municípios capixabas são beneficiados pela 3ª oferta anual de cursos presenciais do programa

Começam, nesta terça-feira (20), as aulas dos cursos presenciais de qualificação profissional do Programa Qualificar ES, ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). Moradores de 50 municípios capixabas são beneficiados pela 3ª oferta anual de cursos presenciais do programa.

Ao todo, foram disponibilizadas 11.040 vagas, por meio dos editais SECTIDES Nº 018/2022, que oferta ao público geral 10.010 vagas, e Nº 019/2022, que realiza cursos exclusivos para mulheres, com 1.030 vagas. Em ambos os editais, foram permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

Os candidatos classificados devem comparecer ao polo de ensino para a realização da matrícula, que poderá ser realizada nos três primeiros dias de aula de cada polo pelo professor que ministrará o curso. A matrícula é efetivada mediante a apresentação da documentação prevista nos editais.

O aluno que não comparecer nos três primeiros dias de aula dos cursos poderá ser excluído automaticamente, sendo substituído pelo suplente. Não havendo suplente, será substituído por vagas remanescentes.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. As relações de candidatos classificados e suplentes podem ser consultadas no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br (Menu Qualificar ES > Resultados Qualificar ES).

A classificação foi realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não preenchidas pelos classificados do bairro prioritário citado no Edital poderão ser preenchidas por candidatos dos bairros do entorno, de acordo com Anexos A e B dos editais. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Confira a íntegra do EDITAL SECTIDES Nº 018/2022 – Qualificar ES Presencial – GERAL

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/Prorroga%C3%A7%C3%A3o%20das%20Inscri%C3%A7%C3%B5es%20-EDITAL%20SECTIDES%20N%C2%BA%20018%202022%20-3%C2%AA%20Oferta%202022%20Programa%20Qualificar%20ES%20Geral%20-%20Presencial%20Assinado.pdf

Confira a íntegra do EDITAL SECTIDES Nº 019/2022 – Qualificar ES Presencial – MULHER

https://inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br/Media/Sectides/Editais/Prorroga%C3%A7%C3%A3o%20das%20Inscri%C3%A7%C3%B5es%20e%20Retifica%C3%A7%C3%A3o%20-%20EDITAL%20SECTIDES%20N%C2%BA%20019%202022%20-%203%C2%AA%20Oferta%202022%20Programa%20Qualificar%20ES%20Mulher%20assinado.pdf