Autorizado início da construção do Centro Integrado Familiar de Vila Velha

25 de abril de 2023

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou na noite desta terça-feira (25), da assinatura da Ordem de Serviço para construção do Centro Integrado Familiar em Vila Velha. A obra será realizada pela prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado.

O equipamento ficará localizado no bairro Araçás e vai atender as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo e suas famílias. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores, que homenageou os 20 anos de existência da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.

“Estamos dando um passo importante para resolver um problema antigo: a ausência de uma sede para a APAE de Vila Velha. Já fui dirigente da APAE em Castelo e desde então a gente fortalece a identidade com a entidade. A construção tem um significado muito grande para todos nós que estamos no governo e quem está em mandatos trabalhando pelo bem das pessoas. A gente não pode e nem consegue realizar tudo que as pessoas precisam, mas fazemos tudo que está ao nosso alcance”, afirmou Casagrande.

O Centro Integrado Familiar vai possibilitar a ampliação da oferta de serviços e atendimento às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. Serão investidos R$ 17 milhões na construção que terá área edificada de quase cinco mil metros quadrados. A área total do terreno é de 11,5 mil metros quadrados.

A sede contará com centro educacional e centro de vivência, além de quadra poliesportiva, área externa para estacionamento, praça com bancos e brinquedos, praça para as famílias e um centro de atendimento psicossocial.

A assinatura da ordem de serviço teve a presença da primeira-dama do Estado, Maria Virgínia Casagrande; do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; de vereadores; secretários municipais; lideranças comunitárias e demais entidades e convidados.

Durante a sessão solene de comemoração aos 20 anos da APAE de Vila Velha, o governador e outras personalidades foram homenageadas com placas alusivas aos trabalhos prestados em favor da entidade.