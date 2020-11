Azul Linhas Aéreas terá voos direto para Guarapari no final do ano

Chegar em um voo comercial regular à Guarapari será um feito inédito em toda a história da aviação comercial do Brasil e exclusivo da Azul Conecta, a empresa sub-regional da Azul. Entre 14 de dezembro e 31 de janeiro de 2021, a companhia ofertará voos decolando de Porto Alegre, Santos Dumont, Congonhas, Belo Horizonte e Fortaleza para alguns dos principais destinos mais procurados pelos turistas durante a temporada de verão, dentre eles Guarapari.

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nesta manhã, através de sua rede social. “Acabei de receber a boa notícia de que a partir de hoje a Azul Linhas Áreas vai comercializar voos diretos de Belo Horizonte x Guarapari, que serão operados nos meses de dezembro e janeiro. Um importante passo para o desenvolvimento do turismo capixaba”.

A Azul, por meio de assessoria de imprensa afirmou que as passagens já estão à venda nos canais oficiais da companhia aérea. Com capacidade para nove clientes, as aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas, que, somadas, contarão com 38 voos diários.