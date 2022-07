Balcão de Empregos terá cadastro para mais de 240 vagas de trabalho em Cachoeiro

A 16ª Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro, que será realizada na próxima semana, no Parque de Exposições do Aeroporto, contará com uma programação diversa. Entre as ações, está o Balcão de Empregos, que atenderá das 8 às 17h, de quarta (27) a sexta-feira (29).

Durante a ação, servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) de Cachoeiro farão o cadastramento dos trabalhadores para vagas de emprego, emissão de carteira de trabalho digital, entrada no seguro desemprego e esclarecimento de dúvidas.

Em parceria com a Agência do Trabalhador de Cachoeiro, serão disponibilizadas duas salas para que os empresários parceiros possam realizar entrevistas com trabalhadores para mais de 240 vagas disponíveis na agência, que foram reservadas para o Balcão de Empregos. Para participar, os interessados deverão levar o CPF.

“Essa será a maior edição do Balcão de Empregos já realizada em Cachoeiro. Mobilizamos dez empresas, com uma grande oferta de vagas. Será uma excelente oportunidade para aqueles que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro, Alexandro da Vitória.

Programação da 16ª Feira de Negócios

A Feira de Negócios contará com diversas outras atrações, como exposição multissetorial de empresas (das 15 às 21h), palestras, e o 9º Mutirão de Negociação de Dívidas do Procon (até o dia 29, das 9 às 16h).

O evento é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Confira a programação completa em www.cachoeiro.es.gov.br.