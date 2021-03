Bancada federal capixaba reelege Da Vitória como coordenador

Em reunião virtual nesta manhã de segunda-feira (22/03), os parlamentares federais capixabas reconduziram o deputado Da Vitória (Cidadania) para coordenar por mais um ano a bancada do Espírito Santo. A escolha se deu por consenso. Da Vitória está exercendo a função desde 2019 e completa três anos como coordenador em 2021.

Na reunião virtual, Da Vitória apresentou todas as ações dos 10 deputados federais e três senadores enquanto bancada durante os dois primeiros anos desta legislatura, como a definição dos investimentos das emendas impositivas de bancada – que totalizam mais de R$ 400 milhões -, as ações para captação de recursos para infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, meio ambiente e projetos de interesse do Estado junto ao Governo Federal.

“Quero agradecer a todos os deputados e senadores pela confiança. A bancada capixaba é reconhecida como a que trabalha de forma mais unida no País. E isso é um reconhecimento da atuação de cada um dos nossos parlamentares. O ano de 2020 foi muito desafiador por conta dos efeitos da pandemia. E 2021 não será diferente. Precisamos focar nas ações da saúde e nas medidas de geração de emprego, renda e desenvolvimento para o Estado. O andamento das obras federais de infraestrutura, como a implantação da BR-447, a rodovia do Contorno do Mestre Álvaro, são importantes para melhorar a logística. Todos os nossos representantes têm demonstrado um compromisso muito grande com o Espírito Santo”, ressaltou Da Vitória

Os parlamentares destacaram a união da bancada capixaba e a boa relação construída nos dois últimos anos com o Governo Federal e com o Governo do Estado. A coordenação da bancada é definida uma vez por ano.