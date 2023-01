Banco do Brasil abre concurso para 6 mil vagas em todo o país

O concurso do Banco do Brasil está com inscrições abertas para seu novo edital destinado ao preenchimento de vagas na carreira de Escriturário, de nível médio.

A Fundação Cesgranrio é a responsável pela organização e pela aplicação da prova no dia 23 de abril de 2023 e os interessados podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro de 2023. O valor da taxa de participação é de R$ 50,00.

São 6.000 vagas de nível médio para escriturário, nas funções de agente comercial e agente de tecnologia, sendo 2.000 vagas imediatas para Agente Comercial e 2.000 vagas imediatas para Agente de Tecnologia. Além disso, serão oferecidas 1.000 vagas para Cadastro Reserva para as duas áreas.

O salário oferecido é de R$ 3.622,23, além de auxílio alimentação/refeição de R$ 1.014,42 e cesta alimentação no valor de R$ 799,38, totalizando R$ 5.436,03.

A instituição financeira ainda oferece participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a plano de saúde e odontológico; acesso a programas de educação e capacitação; bolsas de idiomas; incentivos para graduação e pós-graduação.

Um dos principais benefícios que vem atraindo os candidatos é a possibilidade de ascensão profissional.

O edital disponibiliza postos para agente comercial em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. No caso de agente de tecnologia, as vagas são para trabalhar em Brasília e São Paulo.

Os canditatos podem ter acesso ao edital completo através do site da organizadora, Fundação Cesgranrio: https://www.cesgranrio.org.br/