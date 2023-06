Banda capixaba lança nova música com clipe valorizando pontos turísticos da cidade natal

É do interior de Anchieta, especificamente da comunidade de Córrego da Prata, que nasceu uma das mais antigas bandas capixabas de forró

Com 32 anos de estrada, a banda Musical Prateado já tem 9 discos e 2 DVDs lançados. E o mais novo produto da banda forrozeira será lançado no dia 30 de junho em praça pública da cidade. Estamos falando da nova música da banda, intitulada ´Forró Raiz’, que ganhou videoclipe destacando os pontos turísticos de Anchieta.

E o videoclipe será exibido durante o show de lançamento, durante a Festa de São Pedro, em Anchieta. Já nas plataformas digitais, está agendado para ser lançado no dia 1º de julho com acesso gratuito.

“Todos vão poder conferir e se encantar com o que o Musical Prateado tem de melhor, sua música, seu alto-astral e a beleza de alguns cantinhos maravilhosos de Anchieta, como as praias de Ubu, Iriri, Parati e Castelhanos”, destaca Aerton Nunes Costa, conhecido como Barriga, sócio e vocalista da banda.

No repertório do show de lançamento, segundo Barriga, estarão músicas autorais, dentre os principais trabalhos lançados pela banda, canções que já foram sucesso em outra época, mas que agora poderão ser apreciadas também pela nova geração, através de uma nova leitura, além de outras músicas cover’s do cenário nacional no estilo da banda.

O Musical Prateado espera com esse trabalho expandir seu público e também aumentar a abrangência dos locais em que se apresenta. O grupo acredita que, cada vez mais apoiados pela gestão pública e por seu público fiel, mais portas se abrirão para a visibilidade de uma manifestação que não se trata apenas de simples entretenimento, mas também da afirmação dos valores tradicionais de uma comunidade forte, como é Córrego da Prata, em Anchieta, berço do Musical Prateado.

O videoclipe da nova música de trabalho da banda tem apoio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), por meio do Edital de Videoclipes de 2021 do FunCultura.