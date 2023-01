Bandes coloca sete imóveis do sul do Estado em leilão nesta quinta-feira (12)

O primeiro leilão de imóveis promovido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em 2023, reúne sete imóveis localizados na região sul do Estado. O leilão está agendado para esta quinta-feira (12), às 14 horas, na sede do Bandes, no Centro de Vitória.

Estarão em disputa imóveis em Alegre (01), Cachoeiro de Itapemirim (02), Itapemirim (01) e Muniz Freire (03). A ocasião é uma oportunidade para os que aguardavam melhores condições para investir em lotes e imóveis.

O imóvel de menor valor inicial em disputa é uma loja situada no bairro Colina, no município de Alegre, com área total de 20,69 metros quadrados e área de construção de 18,49 metros quadrados, com lance mínimo de R$ 57.600,00.

Já no município de Itapemirim está localizado o imóvel de maior valor inicial em disputa. Um terreno urbano, com 4.323,90 metros quadrados, situado na localidade conhecida como “Santa Maria do Frade”, no 3º distrito de Itapecoá está com o valor de R$ 444.960,00

Para participar, basta ir ao Bandes no dia e horário marcados, com os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social, com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. Vale salientar que o banco não cobra taxa de leiloeiro e dispõe de condições de parcelamento. Além disso, é possível realizar visitas prévias aos lotes, a fim de conhecer os imóveis e sanar possíveis dúvidas.

Condições de pagamento

Os interessados podem adquirir os imóveis à vista ou a prazo, com financiamento diretamente pelo Bandes. No caso da arrematação à vista, o vencedor da disputa do leilão deverá realizar, obrigatoriamente, o pagamento do valor correspondente a 50% do valor, com o restante a ser pago, em até dez dias. Para o valor a prazo, o banco oferece até 96 meses, com valor inicial de arrematação de, no mínimo 20%, do lance vencedor.

Todas as condições de participação e para a arrematação dos imóveis podem ser conferidas no edital completo, disponível no site do Bandes.

Serviço

Leilão de Imóveis do Bandes

Data: 12/01 (quinta-feira).

Horário: 14 horas.

Local: auditório do Bandes, 10º andar, Centro, Vitória.

Aberto ao público.

WhatsApp: (27) 9 9846-8768.

Informações sobre os imóveis