Bandes lança linha de crédito para setor de saúde

today22 de setembro de 2020 remove_red_eye5

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) está operando uma linha de crédito para oferecer apoio a projetos de aquisição de dispositivos médicos para hospitais, clínicas, laboratórios médicos e demais atividades ligadas ao setor de Saúde. O objetivo é proporcionar a disponibilidade de produtos ligados ao combate direto ao novo Coronavírus (Covid-19).

O gerente de Negócios do banco, Arthur Souza, explica que os recursos da linha têm origem na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que vai fomentar projetos que contribuam para o combate ao novo Coronavírus no Brasil. Alguns dos produtos que poderão receber financiamento são kits de testes de Covid-19, respiradores, ventiladores, máscaras, termômetros, assim como equipamentos para exames. No total, são mais de cem itens apoiados pela linha Finep Aquisição Inovadora Saúde, podendo atender até a clínicas de fisioterapia, por exemplo.

Empresas de qualquer porte podem se beneficiar do programa, desde que estejam interessados na aquisição dos dispositivos médicos hospitalares disponibilizados na lista da Finep. Para conferir todos os itens, basta acessar o site da Finep.

Interessados devem acessar o site do bandes, no link www.bandes.com.br/inovacao. Neste link, todas as orientações sobre documentação e contatos estão explicadas em formato de passo a passo. Em caso de dúvidas, as empresas interessadas ainda podem enviar um e-mail para creditoinovacao@bandes.com.br.

Condições operacionais

Valor de financiamento: Até R$ 5 milhões

Taxa: Selic + 5% ao ano

Prazo de carência: Até 24 meses

Prazo total: Até 120 meses

Participação da Finep: Até 100%