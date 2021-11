Banestes: canais eletrônicos facilitam atendimento ao cliente no feriado de segunda (15)

today12 de novembro de 2021 remove_red_eye16

Os clientes podem contar com o App Banestes e o Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas e várias outras operações bancárias durante o feriado da Proclamação da República, na segunda-feira (15). As agências e a rede de correspondentes Banesfácil estarão fechadas em todo o Estado, mas é possível realizar os serviços pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos.

As unidades reabrem na terça-feira (16), seguindo as recomendações do Banco Central (Bacen) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O Banco orienta os clientes que usem as opções digitais de atendimento, evitando ir às agências durante este período de pandemia.

No dia em que as agências do Banestes estiverem fechadas ou com acesso restrito de atendimento, os clientes devem priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas, aprovar saques sem cartão, consultar saldos, além de outros serviços.

O App Banestes está disponível para smartphones e tablets, para os sistemas iOS e Android. Basta baixar o aplicativo e autorizar o uso previamente na agência. Mais informações em https://www.banestes.com.br/atendimento/ aplicativo-banestes.html.

Pelo Banestes Internet Banking também é possível realizar pagamentos, transferências, consultas de saldos e outras operações bancárias. Confira o que pode ser feito em cada um dos canais eletrônicos de atendimento: https://www.banestes.com.br/pessoa_fisica/servicos/atendi mentobancario.html.

Vale lembrar que, independentemente do feriado, os caixas eletrônicos do Banestes funcionam normalmente. Há também os terminais do Banestes Saque e Pague, onde é possível consultar saldo, efetuar saques, pagamento de contas e depósito em dinheiro sem envelope. Essas máquinas estão disponíveis em nossas agências, postos de combustíveis, shoppings e supermercados.