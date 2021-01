Banestes prorroga condições especiais para crédito imobiliário

today5 de janeiro de 2021 remove_red_eye27

O ano começou bem para quem quer adquirir a casa própria. O Banestes manteve os juros reduzidos e descontos em taxas de avaliação dos imóveis, para quem contratar o crédito imobiliário em qualquer agência do banco. A promoção vale até 28 de fevereiro.

Outra boa notícia é que os valores gastos com o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e com o Registro do Imóvel poderão ser financiados juntamente com o crédito imobiliário, respeitando o limite de 5% do montante total. Além disso, os clientes garantem 50% de desconto na taxa de avaliação do imóvel.

Os juros do Crédito Imobiliário Banestes partem de 6,20% ao ano mais taxa referencial (TR). O cliente pode financiar até 90% do valor do imóvel, com até 35 anos para pagar.

A condição é a melhor já ofertada na história do Banestes e uma das melhores disponíveis no mercado de crédito imobiliário brasileiro. Esses benefícios fizeram parte, inicialmente, da ação Blue Week, ocorrida no final de novembro passado, e ficaram vigentes até 30 de dezembro último. Porém, o Banestes decidiu prorrogá-los até 28 de fevereiro.

A decisão de manter as condições especiais para o produto levou em consideração o sucesso de comercialização do Crédito Imobiliário neste período. Somente no mês de dezembro de 2020, o Banco recebeu o dobro de solicitações de Crédito Imobiliário comparado com os demais meses do ano.



Além disso, o fato do processo de crédito imobiliário compreender diversas etapas também foi levado em conta. Dessa forma, o Banco atende à demanda de crédito registrada no final de dezembro e abre a oportunidade para novas contratações.

Até novembro passado, o produto apresentou um crescimento de 62% na contratação, em comparação a todo o ano de 2019. A expectativa é de fechar 2020 com crescimento de 72%, equivalente a R$ 150 milhões em novos contratos. O volume total esperado para a carteira no ano é de R$ 521 milhões.



Saiba mais sobre a ação promocional do Crédito Imobiliário

* Taxa de juros a partir de 6,20% ao ano + Taxa Referencial (TR).

* 50% de desconto na Taxa de Avaliação do Imóvel.

* Financiamento de até 90% do valor do imóvel pela tabela SAC.

* ITBI e Registro do Imóvel financiados juntamente com o crédito imobiliário (até o limite de 5%).

* Prazo máximo de financiamento: até 420 meses (35 anos).

* Promoção válida até 28 de fevereiro de 2021.

Por Jardel Torezani