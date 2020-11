Banestes realiza leilão de imóveis no próximo dia 10

O Banestes vai levar a leilão 100 imóveis, no dia 10 de dezembro, às 14 horas. Entre os bens estão um apartamento de luxo e terrenos em Vila Velha, salas comerciais em Cariacica e unidades em um condomínio em Guarapari, além de propriedades rurais e casas em diversos municípios. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os lances poderão ser feitos e acompanhados somente pela internet.

O apartamento de luxo fica de frente para a Praia de Itaparica, com área total de 250 metros quadrados. Ele fica no Edifício Residencial Solarium, apresentando como destaque duas suítes, dois quartos, banheiros, cozinha, sala de estar, sala de jantar e três vagas de garagem. Os lances iniciam em R$ 1,05 milhão.

Também em Vila Velha, estão disponíveis dois terrenos no bairro Itapoã. Localizados na Rua Curitiba, com preço mínimo de R$ 1,88 milhão. Já em Vitória, um dos destaques é uma unidade no Edifício Milos, na Mata da Praia. Com 58 metros quadrados, está disponível a partir de R$ 300 mil.

Outro destaque são 14 salas comerciais no condomínio Villaggio Campo Grande, em Cariacica. O empreendimento está localizado na área central do bairro Campo Grande, considerado um dos locais mais movimentados da Grande Vitória. Os lances iniciais variam de R$ 79,4 mil a R$ 85 mil.

Há também 19 apartamentos e uma cobertura duplex no Edifício Port Soleil Residence, no centro de Guarapari. As unidades são novas, com opções de dois e três quartos com suíte, uma ou duas vagas de garagem. A cobertura possui 161 metros quadrados. Os lances iniciais variam de R$ 319 mil a R$ 870 mil.

Já o apartamento mais em conta fica em Nova Almeida, na Serra, com 43,64 m², com lance inicial de R$ 71 mil. Este será o segundo e último leilão de imóveis do ano.

Distribuição

Os imóveis estão distribuídos em 16 municípios capixabas, além dos estados do Rio de Janeiro e Bahia. No Espírito Santo, 67 imóveis ficam na Grande Vitória. Os demais estão nas cidades de Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Iconha, Laranja da Terra, Linhares, Mimoso do Sul, São Domingos do Norte e Vila Valério.

Os interessados em adquirir os bens ofertados contam com a opção de compra financiada pelo Banestes e/ou utilização de recursos do FGTS, dependendo do tipo de imóvel. Visitas aos locais dos bens a serem leiloados podem ser agendadas pelo telefone (27) 4141-4321 ou (27) 99985-7839, das 9h às 16h.

Para participar do leilão on-line, o interessado precisa efetuar o cadastro no site www.emleilao.com.br. É necessário aceitar as regras de uso do site e enviar cópia dos documentos solicitados para que o cadastro seja liberado para oferta de lances. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas. Os lances serão conduzidos pelo leiloeiro oficial Ayrton de Souza Porto Filho.

A lista e outras informações sobre o leilão podem ser consultadas no site do banco: www.banestes.com.br, seção “Leilões”. A relação completa e respectivas fotos também estão no site do leiloeiro oficial.