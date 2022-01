BBB 22: como o Yoga pode ajudar os participantes do reality show da Globo?

today28 de janeiro de 2022 remove_red_eye51

É possível vencer os desafios e provas de resistência do “Big Brother Brasil” (Globo) apenas usando os ensinamentos do yoga. Pelo menos é isso que acredita o professor Carlo Guaragna, que trabalha há 10 anos na área e tem mais de 15 mil alunos. Segundo ele, que ultrapassa 180 mil seguidores no Instagram com dicas de como colocar o método no dia a dia, um dos principais pontos para mandar bem e conquistar a liderança é saber economizar a energia corporal:

“Nas provas de resistência os participantes enfrentam, muitas vezes, frio, calor, sede, fome e permanecem na mesma postura por horas, e isto, casualmente consiste na rotina básica de um meditador e um praticante. Nesses casos algumas técnicas respiratórias do yoga associadas a consciência corporal e concepção de que por pior que seja aquela experiência em algum momento ela vai acabar, podem ajudar muito. Essa tomada de consciência pode converter o participante de um estado de desespero para um estado de entrega e relaxamento, afinal é apenas uma questão de tempo.”

Na edição de 2022 do reality vários participantes são adeptos do yoga. Barbara Heck, Linn da Quebrada, Jessilane e Jade Picon são algumas das sisters que já mostraram suas habilidades fazendo algumas posições de alongamentos e relaxamento. Linn até chegou a brincar depois uma prática pela manhã: “Não mais treta”, mostrando como as técnicas podem acalmar os integrantes do programa.

Além de mudar o pensamento, existem métodos específicos dessa prática que podem ser muito úteis para os participantes:

“O Sitkari pranayama nos ensina a inspirar pela boca com os dentes cerrados, por exemplo, para resfriar o corpo. Já para esquentar, a respiração nasal é a mais indicada. Há inúmeras maneiras de como, por exemplo, usar a ujjayi pranayama, que se realiza contraindo a garganta, aumentando assim o atrito do ar nesta passagem e aquecendo o ar no canal por onde ele passa.”

Na primeira prova de resistência do “BBB 22” os participantes precisaram ficar parados no mesmo local por horas e horas. Bárbara, que já participou de um retiro espiritual onde teve aulas de Yoga, foi a vencedora ao lado de Laís. A sister demonstrou muita segurança e calma para encarar o desafio. Carlo reforça o papel do yoga e da respiração para superar desafios mentais como a ansiedade e o estresse, que podem surgir:

“O ser humano em situação de estresse possui algumas reações clássicas como: contrair o abdômen para recrutar força, elevar os ombros para proteger o pescoço, apertar os maxilares para não ficar vulnerável, contrair a fisionomia do rosto para expressar raiva e disposição para os adversários e etc. Isto evidentemente desgasta o corpo drenando a energia. Aprender a relaxar, meditar e respirar é o segredo para desfazer estas tensões durante o programa.”

As pessoas normalmente relacionam a meditação a um ambiente calmo e tranquilo, algo que a “Casa mais vigiada do Brasil” não costuma ser. Mesmo assim Carlo acredita que é possível manter a prática dentro do programa:

“No Oriente, em mosteiros que ficam nos cumes e vales dos Himalayas, os yogis costumam se enclausurar em cavernas frias, desertos áridos, montanhas e realizam práticas de privações nos ambientes mais hostis. Entendo que a casa do BBB seja um ambiente desafiador para manter a prática, mas com certeza é um local no qual isso se faz necessário. Afinal, o mundo não é a calmaria que desejamos e é nele que devemos ter consciência, amor, paz e autoconhecimento.”

Durante o “BBB” é comum que muitos conflitos aconteçam entres os integrantes. Algumas pessoas chegam a perder o equilíbrio emocional e acabam desistindo ou não aguentando a pressão. Carlo conta que yoga também pode auxiliar nessas questões e ser um grande aliado:

“Em momentos de estresse, ter consciência e mesmo na presença do impulso, não agir com o comportamento desesperado, agressivo, explosivo, mas sim tomar a relação com o outro em uma dimensão maior. Uma das primeiras percepções que a prática de yoga proporciona às pessoas é entender que os impulsos internos que culminam em ações indesejadas na nossa vida sempre são passageiros e o auto-controle consiste em não agir conforme a raiva ou irritação, mas sim deixá-las passar para concretizar ações e diálogos.”

_____________________________

Saiba mais sobre Carlo Guaragna

Carlo Guaragna, 31 anos, fez do yoga um caminho de autoconhecimento. Formado em administração pela ESPM, o porto-alegrense trabalhou em diversas profissões, desde vendedor até administrador de lojas, mas não conseguia encontrar um propósito nessas funções. Até que aos 20 anos, cansado de não saber quem realmente era, no meio da influência da família, amigos e personalidades, encontrou no yoga mais do que uma meditação ou alongamento: um estilo de vida. Hoje, com mais de 10 anos no yoga, tendo formado mais de 500 professores e com 15 mil alunos, Carlo tem passado adiante todo o aprendizado e conhecimento que adquiriu ao longo de todos esses anos nas redes sociais, onde conta com mais de 181 mil seguidores no Instagram e mais de 69 mil inscritos no seu canal do YouTube.

foto reprodução/TV Globo