Beat Locks faz shows em eventos de cultura geek, rock e motociclismo em setembro

today3 de setembro de 2026 remove_red_eye82

A agenda de setembro será movimentada para a Beat Locks, banda capixaba que há 26 anos mantém uma trajetória ligada ao rock e é conhecida por realizar o mais antigo tributo ao Charlie Brown Jr. em atividade no Brasil. Ao longo do mês, o grupo se apresenta em diferentes eventos no Espírito Santo, passando por propostas que vão da cultura geek ao rock e ao motociclismo.

A primeira parada será nesta sexta-feira (4), no Boulevard Geek XP, no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. O evento chega à 10ª edição com uma programação dedicada à cultura geek, reunindo atrações de anime, games, cosplay, K-pop, dublagem e música. A Beat Locks integra a programação musical do festival.

No dia 8 de setembro, a banda participa da edição especial do Ilha do Rock, no Shopping Vitória. A Beat Locks se junta a outros nomes de destaque da cena musical capixaba em uma programação que reúne rock, cerveja artesanal, gastronomia e atividades para toda a família.

Já no dia 25 de setembro, participa do Moto Rock Guarapari, que chega à 12ª edição, na Praia do Morro. O encontro reúne motociclistas, moto clubes e grupos de diferentes regiões, combinando motociclismo, música e confraternização. A programação também prevê espaço para expositores, camping e atividades voltadas aos participantes.

A relação da Beat Locks com o Moto Rock não é recente. Na edição de 2025, a banda esteve entre as atrações do evento, que também contou com tributos a nomes do rock nacional e internacional.

No dia 26 de setembro, a banda terá uma agenda dupla. A primeira apresentação será no Festival Praça Viva, em Jardim Camburi, Vitória, que reúne música, gastronomia e moda autoral. Mais tarde, a Beat Locks segue para o Correria Music Bar, em Praia de Itaparica, Vila Velha, onde divide a programação com outros nomes da cena rock capixaba.

“É muito bom ver o rock ocupando diferentes espaços e chegando a públicos tão diversos. O gênero tem uma história forte no Espírito Santo e continua se renovando com novas bandas, artistas e propostas. A gente tem orgulho de fazer parte desse movimento e de poder contribuir para manter o rock vivo nos palcos capixabas”, destaca o vocalista Mauricio Pratti.

Autorais no repertório

Além dos clássicos do Charlie Brown Jr., a banda também vai apresentar parte de seu repertório autoral. Entre as músicas está “Quando Ela Chegar”, já disponível nas plataformas digitais, que combina referências do congo com elementos eletrônicos e marca uma nova fase da Beat Locks.

“Setembro vai ser um mês bem movimentado para a gente. Estamos muito animados e na expectativa para subir ao palco em eventos tão representativos, cada um com uma proposta e um público diferente. É uma oportunidade de levar o som da Beat Locks para mais pessoas, apresentar nossas músicas autorais e também celebrar o rock ao lado de outras bandas e artistas da cena capixaba”, comemora Mauricio Pratti.

Aos 26 anos de carreira, a Beat Locks vive uma excelente fase, com agenda cheia e projetos que serão apresentados ao público ainda este ano. A banda prepara novidades no trabalho autoral, sem abrir mão da história construída a partir da música do Charlie Brown Jr.

“Seguimos honrando esse legado, mas também olhando para frente. Queremos manter essa conexão com o Charlie Brown Jr. e, ao mesmo tempo, mostrar cada vez mais a nossa identidade”, afirma Mauricio Pratti.

FOTO DIEGO CAPELETTI