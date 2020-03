Benefício é entregue a catadores de caranguejo cadastrados em Anchieta

today16 de março de 2020 remove_red_eye16

A Secretaria de Pesca e Aquicultura de Anchieta realizou nesta sexta-feira (13), uma reunião com os catadores de caranguejo cadastrados no município. O encontro aconteceu na própria secretaria e, na ocasião, foi entregue o cartão para benefício do auxílio financeiro aos catadores.

O secretário de Pesca e Aquicultura, Flavio Sant’Anna de Oliveira, junto ao biólogo, Lázaro Antunes, informaram aos presentes sobre a legislação que garante o auxílio financeiro, benefício concedido quando não pode tiver captura dos crustáceos.

As leis nº 706/2011 e 909/2014 regulamentam o benefício de R$ 500 anual, exclusivo para catadores da cidade que tenham a atividade como principal fonte de renda. De acordo com o Secretário, o recurso será liberado a partir da reunião.

Para conseguir o auxílio, o catador precisa ter o registro geral de pesca (RGP), não possuir emprego formal e ser morador de Anchieta com residência fixa há dois anos.

Em Anchieta são 17 famílias beneficiadas. O recurso é pago e deve ser utilizado para compras de Produtos Alimentícios e Medicamentos, comprovados por meio de nota fiscal com o nome e CPF do beneficiado.