Ricardo chega a 47% na preferência dos capixabas e vence em todos os cenários

today27 de agosto de 2026 remove_red_eye75

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (27) reafirma liderança do atual governador nas eleições do Espírito Santo. Aprovação do trabalho do atual governador é de 75%

O levantamento da Veja, divulgado no início da semana, indicando que a eleição para governador do Espírito Santo será decidida em primeiro turno está alinhado com a pesquisa do Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (27), para todo o Brasil.

Se as eleições fossem hoje, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), seria reeleito. No primeiro turno Ricardo lidera com 42% das intenções de voto. Na segunda colocação aparece Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 33%, seguido por Helder Salomão (PT), com 11% . Breno Barcelos (Missão) registrou 2% e o candidato Rafael Demuner (UP) não pontuou na pesquisa.

No segundo turno, Ricardo tem 47% da preferência dos capixabas, enquanto Pazolini 37% das intenções de voto.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº ES-05096/2026, a pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores do Espírito Santo entre os dias 22 e 26 de agosto de 2026. A margem de erro é de até 2 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o índice de confiança é de 95%.

Outro questionamento da pesquisa perguntou sobre avaliação e aprovação do atual governador Ricardo Ferraço. De acordo com o levantamento, 75% dos eleitores aprovam a forma como Ricardo conduz o Estado, enquanto 18% desaprovam o trabalho do chefe do Executivo estadual. Aqueles que não sabem ou preferiram não responder somam 7% dos entrevistados.

Desde que assumiu o Governo do Espírito Santo em abril de 2026, o governador Ricardo sempre esteve na liderança das pesquisas e vem ampliando desempenho. As eleições para governador do Estado serão em 4 de outubro.