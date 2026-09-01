Billy SP lança clipe oficial de “É Amor” em ritmo de pagode

today31 de agosto de 2026 remove_red_eye34

Já disponível nas plataformas de música, a faixa ganha produção audiovisual que traduz em imagens a chance de recomeçar e se permitir amar novamente

O cantor e compositor Billy SP acaba de lançar o clipe oficial de seu novo single, “É Amor”. A produção audiovisual chega para comemorar a boa recepção da faixa pelos fãs, unindo a sonoridade marcante do artista a uma estética poética e intimista, construída entre iluminação em tons de azul, nuvens flutuantes e elementos naturais que traduzem a leveza de um novo começo.

Conhecido por sua voz marcante e por transitar com naturalidade entre a sensibilidade do samba romântico e a energia do pagode, Billy entrega em “É Amor” um convite direto para deixar o passado para trás e se abrir para novas histórias.

A canção aborda o momento exato em que uma nova paixão transforma a rotina e devolve o entusiasmo pelas coisas simples da vida. Esse sentimento ganha força nos versos da própria música:

“Pra que se prender no passado se a vida é por um triz / Olha que céu azul, bebê, olha que dia lindo / Quando cê vai reparar que é a vida sorrindo?”.

O clipe reflete essa atmosfera ao traduzir a cumplicidade e o frio na barriga típicos do início de um relacionamento, desde a expectativa por um encontro até o sorriso involuntário ao ver uma notificação na tela do celular.

“É Amor nasceu da vontade de falar sobre recomeço. É para quem já viveu o suficiente para saber que o passado não define o futuro, que dá para virar a página e escrever uma história nova. É aquele momento em que uma notificação no celular já te faz sorrir sozinho, em que o simples encontro faz o corpo arrepiar”, revela Billy SP.

Mesmo mergulhando na poesia romântica, o cantor faz questão de manter a identidade sonora que o consolidou como uma das figuras mais respeitadas do pagode nacional. Em “É Amor”, o banjo e a batucada marcante assumem o protagonismo, garantindo a essência do samba feito para o povo.

“A música tem a batucada e o banjo na cara, minha marca registrada, porque mesmo falando de amor, eu quero que continue soando como som do povo, som da rua”, destaca o artista.

Com uma carreira sólida marcada por sua trajetória à frente do grupo Samprazer e por projetos solos aclamados como “Rua Pura”, “Pagodão do Billy SP” e “Na Pagodeira”, Billy combina sua força como intérprete ao peso de suas composições, gravadas por grandes nomes da música brasileira como Thiaguinho, Péricles, Exaltasamba, Sorriso Maroto, Leonardo, João Gomes, Ludmilla, entre outros grandes nomes da música. Com “É Amor”, o cantor reafirma seu momento de maturidade nos palcos e nas telas. O clipe oficial já está disponível no canal do artista no Youtube.