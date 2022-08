Bloquinho infantil e MPB neste domingo (21) no Parque da Prainha, em Vila Velha

O projeto Arte no Parque recebe neste domingo (21), a partir das 10h, a cantora Ana Clara Gomes, finalista do Festival de Música Estudantil de Vila Velha e que encantou a plateia com sua performance de Olhos Coloridos, de Sandra de Sá. Ana promete apresentar outros sucessos da MPB e do Pop Nacional.

Ainda na programação musical, o público confere o show de Augusto Galvêas, um dos fundadores da banda Casaca. Atualmente, ele é integrante da banda Barratuque, Bloco dos Arteiros e Banda de Congo Mestre Alcides.

Augusto vai agitar a garotada com o Bloco dos Arteiros, num verdadeiro carnaval fora de época para toda família.

Também terá contação de histórias folclóricas com Hyago Moreira, que é poeta, produtor cultural e técnico em rádio e TV.

Serviço:

Arte no Parque

Programação: Hyago Moreira (contação de história); Ana Clara Gomes (MPB e POP); e Augusto Galvêas (bloco infantil).

Data: domingo (21), 10h.

Local: Parque da Prainha