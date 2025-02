Boate na Praia de Itaparica, em Vila Velha, é flagrada furtando energia elétrica

Técnicos da EDP e agentes da Polícia Civil realizaram ação conjunta nesta quinta-feira (06)

Agentes da Polícia Civil e técnicos da EDP flagraram, nesta quinta-feira (06), um bar e boate localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, cometendo furto de energia. As autoridades identificaram uma ligação direta na rede elétrica, impedindo o registro correto do consumo de energia, caracterizando a fraude.

A ação conjunta contou com a participação de policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic), de Vitória, junto com Perito do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica e técnicos da EDP, e resultou na interrupção do fornecimento de energia ao imóvel por parte dos técnicos da concessionária.

A proprietária deve responder pelo crime de furto de energia, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Além do processo criminal, a dona do estabelecimento irá arcar, conforme a regra da Resolução Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo.