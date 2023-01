Boletos do IPTU e coleta de lixo 2023 já podem ser emitidos pelo site da Prefeitura de Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha disponibilizou nesta sexta-feira (6) o acesso às informações do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023.

O contribuinte poderá ter acesso ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para pagamento em Cota única ou parcelado por meio do site da Prefeitura, clicando no banner IPTU 2023.

Os moradores que optarem pagar em cota única até o dia 10 de abril terão desconto de 8% no IPTU. Se o contribuinte optar por parcelamento do imposto, o pagamento pode ser feito em até seis vezes.

Para os contribuintes que quiserem efetuar o pagamento, o boleto de IPTU e taxa de lixo estão disponíveis clicando aqui.

Se preferirem, podem retirar na sede da prefeitura, localizada na Avenida Santa Leopoldina, nº 840, Coqueiral de Itaparica, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Ressaltamos que os carnês/boletos de IPTU e Coleta de Lixo são emitidos no site separadamente.

Os carnês do imposto predial serão confeccionados e entregues na residência do contribuinte antes do vencimento da cota única e primeira parcela. No caso de territorial e naquele casos em que o contribuinte não receber o carnê, por qualquer motivo, deverão ser retirados no site ou na sede da prefeitura.

Segue o cronograma do IPTU:

Cota única e 1ª parcela: 10/04

2ª parcela: 10/05/2023

3ª parcela: 12/06/2023

4ª parcela: 10/07/2023

5ª parcela: 10/08/2023

6ª parcela: 11/09/2023

Vale lembrar que aqueles que tem direito à isenção do pagamento do IPTU, dentro das regras e leis estabelecidas pelo município, não estão isentos do pagamento da taxa de lixo.

