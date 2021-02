Bolo Influencer: aprenda a fazer a sobremesa que virou moda nas redes sociais

Se você segue um grande influenciador nas redes sociais, certamente já viu que as comemorações por ganho de seguidores tem ficado cada vez mais “doces”. A nova tendência entre os influencers tem sido comemorar o “follow” com bolos personalizados e divertidos e, claro, uma porção de clicks para registrar o momento.

“Os bolos de influencers viraram febre no Instagram. A cada marca alcançada, um bolo diferente aparece para celebrar. A ideia é registrar o momento com personalidade e doçura”, afirma o chef confeiteiro Flávio Duarte, responsável por assinar bolos de Leh Andriolo, Vivi e Peixinho.

O chef, que participou do reality show BakeOff Brasil – programa que foi transmitido pelo SBT de agosto a dezembro de 2017 – revela que, além de lindos, os bolos também são deliciosos e o melhor: fáceis de reproduzir.

“O melhor do bolo é poder comer depois da sessão de fotos”, brinca. “Para o topo do bolo, uso papelaria personalizada”, finaliza.

Vamos à receita!

Bolo

▪ 350 gramas de farinha de trigo

▪ 50 gramas de manteiga sem sal

▪ 300 gramas de açúcar refinado

▪ 6 ovos

▪ 300 ml de leite integral

▪ 20 gramas de fermento químico em pó

▪ 50 gramas de chocolate em pó 50% cacau

Modo de preparo

1. Bata os ovos com o açúcar até dobrarem de volume.

2. Acrescente o leite quente com a manteiga.

3. Por último acrescente a farinha de trigo com o fermento e o chocolate em pó.

4. Leve em forno preaquecido 180 graus por aproximadamente 40 minutos.

DICA: Asse as massas em duas formas de 20cm de diâmetro.

Recheio

▪ 395 gramas de leite condensado (uma lata)

▪ 200 gramas de creme de leite (caixinha)

▪ 200 gramas de chocolate amargo.

Modo de preparo

Colocar todos os ingredientes em uma panela e deixar cozinhar em fogo médio até que obtenha a textura desejada. Para acelerar o processo, pode adicionar leite em pó.

Sugestão de montagem

Espere as massas esfriarem e corte-as ao meio na horizontal, fazendo cada uma virar duas camadas. Você terá quatro camadas de bolo. Recheei-as com brigadeiro e, ao final, decore a cobertura e as laterais com chantilly de chocolate e granulado.