BR-101 ganha 11,2 km de duplicação entre Anchieta e Iconha

today30 de agosto de 2026 remove_red_eye34

Trecho entregue na sexta-feira (28) inclui nova ponte sobre o Rio Itaperorama e dois retornos em nível; investimento faz parte das obras de modernização da rodovia

A infraestrutura rodoviária do Sul do Espírito Santo ganhou um novo avanço na sexta-feira (28), com a entrega de 11,2 quilômetros de duplicação da BR-101, no trecho entre os municípios de Anchieta e Iconha.

A cerimônia foi realizada no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU 10), localizado no km 359,6 da BR-101, em Anchieta, e contou com a participação dos prefeitos de Anchieta e Iconha, Léo Português e Gedson Paulino, respectivamente, do ministro dos Transportes, George Santoro, além de representantes da Ecovias Capixaba e outras autoridades.

Durante a solenidade, Léo Português destacou a importância da conclusão das obras para a segurança viária e para o desenvolvimento econômico da região. Segundo o prefeito, a duplicação deve contribuir para melhorar a mobilidade de moradores e trabalhadores, além de fortalecer os setores turístico e logístico do Sul capixaba.

“É uma conquista que vai muito além de Anchieta. Estamos falando de mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para toda a nossa região. É muito importante ver uma obra tão esperada se tornando realidade. Anchieta vive um novo momento e queremos continuar trabalhando em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado e todas as instituições para trazer novos investimentos para o nosso município”, destacou Léo Português.

Trecho entregue

A nova duplicação contempla três segmentos da BR-101: do km 357,7 ao km 363,2; do km 365,17 ao km 370; e do km 373 ao km 373,8.

As intervenções incluem ainda a construção de uma nova ponte sobre o Rio Itaperorama e dois retornos em nível, ampliando a capacidade e a segurança da rodovia.

Com a conclusão dos 11,2 quilômetros entre Anchieta e Iconha, a Ecovias Capixaba chega a 23,2 quilômetros de novas pistas duplicadas no primeiro ano da atual concessão, superando a previsão inicial de 22 quilômetros para o período.

Além do trecho entregue na sexta-feira, foram concluídos cinco quilômetros de duplicação na Serra e outros sete quilômetros entre Guarapari e Anchieta.

R$ 682,7 milhões em investimentos

Segundo informações divulgadas pelo Ministério dos Transportes, R$ 682,7 milhões foram destinados à ampliação e à operação da BR-101 nesta etapa da concessão.

Para Anchieta, a duplicação possui importância estratégica. A BR-101 é uma das principais ligações do município com a Grande Vitória e outras cidades do Sul do Estado, além de ser fundamental para o escoamento da produção, o deslocamento de trabalhadores e o acesso a empreendimentos instalados na região.

A melhoria da rodovia também é considerada importante para o fortalecimento do turismo, facilitando o deslocamento de visitantes e a conexão de Anchieta e dos municípios vizinhos com outras regiões do Espírito Santo.

Corredor duplicado

A conclusão do novo trecho amplia o corredor de pistas duplicadas da BR-101 no Espírito Santo. Com a obra, passa a existir uma ligação contínua duplicada da região da Serra até o km 370, no dispositivo de acesso a Piúma.

A presença do ministro dos Transportes em Anchieta reforçou o peso do município no processo de modernização da infraestrutura rodoviária do Estado e marcou a entrega de uma obra aguardada pela população e por setores econômicos que dependem da BR-101 para circulação e transporte de cargas.

A expectativa é que a ampliação da capacidade da rodovia contribua para reduzir pontos de retenção, melhorar a segurança dos usuários e criar melhores condições para a circulação de pessoas e mercadorias no Sul capixaba.