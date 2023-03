Brasil conquista o pódio pela 1ª vez na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica com capixaba

today21 de março de 2023 remove_red_eye57

Com o talento da capixaba Sofia Madeira, o Brasil conquistou pela primeira vez o pódio na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, que aconteceu neste último sábado (18), na Grécia. Este foi o primeiro pódio do Brasil na história da competição.

A ginasta capixaba Sofia Madeira, que faz parte da Seleção Brasileira de Conjunto, participou da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica e conquistou, junto à equipe, a medalha de bronze na prova geral.

Como próximo desafio, as atletas vão participar de uma semana de treinamentos na Bulgária, visando às próximas competições. Após o período de treinos, Sofia Madeira e as outras integrantes da seleção de conjunto permanecem no país para disputar a próxima Copa do Mundo, que será realizada a partir do dia 31 de março.

Bom desempenho também no Individual

Já Geovanna Santos, atleta da Seleção Brasileira Individual, também conquistou resultados expressivos e ficou em 12° colocação no aparelho fita, sua melhor classificação na Copa do Mundo. Na disputa geral, a capixaba terminou na 21° posição, com 114.150 pontos.

As duas ginastas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e passaram pelo projeto Campeões de Futuro, também da Sesport.

“Queria agradecer ao Governo do Estado por todos os programas, como Compete Esportivo, Bolsa Atleta e o Campeões de Futuro, porque esse incentivo é sempre importante para os atletas. O Brasil conseguiu uma medalha histórica e um resultado incrível”, disse Geovanna Santos.

Além de Sofia Madeira, Geovanna Santos também vai participar de uma semana de treinamentos na Bulgária, visando às próximas competições.