Brasileiro de Parapente neste final de semana em Alfredo Chaves

today10 de julho de 2025 remove_red_eye61

O evento acontece na vila de Cachoeira Alta, na famosa rampa de voo livre, recentemente ampliada. Com entrada gratuita, o público terá estrutura preparada para receber visitantes de todo o país

De sexta (11) a domingo (13), Alfredo Chaves será novamente destaque nacional pois irá sediar a final do Campeonato Brasileiro de Parapente – categoria Pouso de Precisão. O evento acontece na vila de Cachoeira Alta, na famosa rampa de voo livre, recentemente ampliada. Com entrada gratuita, o público terá estrutura preparada para receber visitantes de todo o país.

Reconhecida como a capital estadual dos esportes de aventura, Alfredo Chaves atrai os melhores pilotos do Brasil para uma competição emocionante que testa técnica, controle e habilidade. O objetivo dos competidores é aterrissar o mais próximo possível do centro de uma zona demarcada com apenas 30 centímetros de diâmetro, em manobras que impressionam o público pela precisão.

“O evento coloca Alfredo Chaves em evidência no cenário esportivo nacional e movimenta toda a cadeia do turismo local, desde pousadas e restaurantes até o comércio e serviços. Estamos prontos para receber os visitantes de braços abertos”, afirmou o prefeito Hugo Luiz.

O instrutor de voo e empresário Rodolpho Cavalini, um dos incentivadores da modalidade no município, reforça a importância da competição: “É mais uma grande conquista para o parapente capixaba. Temos um dos melhores locais do país para a prática do esporte, com estrutura e natureza privilegiada”, destaca.

A programação inclui treinos livres, quatro rounds oficiais e diversas atrações paralelas, como voos duplos, alimentação no local e área de convivência com estrutura de apoio. A premiação oficial será realizada no domingo (13), às 13h.

O evento é organizado pela Takeoff Adventure Co., em parceria com a Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), Federação Capixaba de Voo Livre, Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves, e conta com apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves, Sebrae e Montanhas Capixabas.

Rampa da Cachoeira Alta: tradição e estrutura no coração do Espírito Santo

A rampa da Cachoeira Alta é um dos sítios de voo mais respeitados do Brasil. Localizada em uma área de fácil acesso, oferecendo um desnível de 500 metros, decolagem ampla e condições ideais para a modalidade. Além da qualidade técnica, o cenário ao redor entrega paisagens impressionantes que tornam cada voo ainda mais especial.

SERVIÇO – FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAPENTE

Local: Vila de Cachoeira Alta – Alfredo Chaves/ES

Data: 11 a 13 de julho de 2025

Contato: (27) 99981-6751

Programação

Sexta – 11/07

08h – Credenciamento e inspeção de equipamentos

09h – Treinos livres

19h – Briefing técnico e entrega dos kits

Sábado – 12/07

08h – Round 1

10h – Round 2

12h – Intervalo

15h – Round 3

17h – Confraternização

17h30 – Resultados do dia

Domingo – 13/07

08h – Round 4

10h – Round final

13h – Premiação oficial

foto Secom PMAC