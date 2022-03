Bruno aprova indicação que põe carne em cestas que são distribuídas em escolas e abrigos

today4 de março de 2022 remove_red_eye85

A Assembleia Legislativa aprovou a Indicação nº 8.673, de autoria do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que poderá fortalecer a alimentação que chega às escolas, entidades filantrópicas, abrigos, CRAS e famílias em vulnerabilidade social no Estado.

É que a proposta introduz proteína animal (carne, ovos e derivados do leite) nas cestas que são distribuídas por meio do Programa Compra Direta de Alimentos (CDA).

O programa, que é promovido pelo governo do Estado por meio da Secretaria Estadual do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), garante o acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar, promovendo a inclusão social.



Ao mesmo tempo, o programa fortalece a agricultura familiar, uma vez que os alimentos hoje adquiridos (hortaliças, frutas e verduras) são comprados diretamente dos pequenos agricultores pelas prefeituras, com recursos do governo estadual, e depois entregues nos equipamentos públicos.

Bruno Lamas participa da entrega de cestas do programa Compra Direta de Alimentos, em Vargem Alta. (foto assessoria parlamentar)

“A minha indicação, que foi aprovada no dia 7 de fevereiro, com a ajuda de todos os colegas deputados, requer que o governo do Estado possa colocar uma proteína animal na cesta que é ofertada. Para isso, é preciso que o produtor de tilápia, por exemplo, tenha acesso a um selo, espécie de certificado necessário para que ele possa vender este produto”, exemplificou.



Bruno lembrou que, no ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou uma proposta do governo que facilitou e desburocratizou o acesso ao selo.



“Quero que a cesta do CDA possa ter uma proteína animal, que é importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente e uma alimentação nutritiva e equilibrada para toda a sua família”, justificou.



Para colocar sua proposta em prática – como se trata de uma indicação, caberá ao governo decidir se ela irá adiante ou não –, Bruno destacou que vai manter o diálogo aberto com a Setades, pasta da qual já foi secretário, e com a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes).



“Vamos aprimorar a CDA, que já é uma realidade e funciona bem em todo o Estado”, elogiou o deputado.



Bruno tem participado da entrega das cestas, durante visita aos municípios capixabas.