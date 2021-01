Bruno cobra concurso para delegado no primeiro semestre

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) defende a abertura de um concurso público para preenchimento de 100 vagas de delegado de Polícia Civil, ainda no primeiro semestre deste ano. A medida, segundo ele, tem como objetivo reduzir a criminalidade em todo o Estado.

“A ausência de efetivo para a Polícia Civil tem castigado o Espírito Santo. São inúmeras delegacias fechadas e aumento exponencial da criminalidade. Assim, como forma de atender a essa demanda, enviamos, em forma de indicação, o requerimento para que haja, no primeiro semestre de 2021, publicação de novo edital de concurso público para provimento de, ao menos, 100 vagas imediatas para o cargo de delegado de Polícia Civil”, justificou o parlamentar, que teve a proposta aprovada em plenário antes do recesso. A decisão se a medida irá adiante caberá agora ao Poder Executivo.

De acordo com o deputado, “não basta reabrir as delegacias que foram fechadas na gestão passada”. “É preciso ampliar o número de delegacias, renovando o efetivo de delegados da corporação. O delegado de polícia deve possuir condições de trabalho dignas, o que importa em não acumular funções de titular de delegacias diversas, como vem ocorrendo”, explicou.

Respostas

Num outro pedido, desta vez de informações, Bruno pediu ao presidente da Assembleia, Erick Musso, que solicitasse ao secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, respostas às seguintes indagações:

“Qual a localidade e abrangência geográfica de cada distrito policial (município e bairro)? Quais são os servidores da Polícia Civil lotados em cada distrito policial (lista nominal)? Quais são as delegacias em funcionamento regular? Quais são as delegacias e distritos que se encontram fechados?”

Bruno também quer saber: “Qual o número e nome de todos os delegados em atividade? Qual o número de cargos de delegado vagos? Há acréscimo remuneratório ao delegado que acumula a titularidade de mais de uma delegacia? Se sim, qual o valor pago?”

E, por último: “Quais são os delegados que acumulam a titularidade de delegacias? Quais são as delegacias que acumulam? E que seja informado o número total de pedidos de afastamentos, licenças, aposentadorias e exonerações efetuadas no ano de 2019 e 2020”.

Bruno destaca que as informações são necessárias para divulgar à população capixaba as medidas de combate e enfretamento à criminalidade, como é o caso da reabertura de delegacias em todo o Estado, bem como fortalecimento do efetivo de delegados.

Deputado quer dobrar número de policiais em delegacia de crimes contra a vida na Serra

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) fez uma indicação ao governo do Estado para que dobre de 16 para 32 o número de policiais que atuam na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, responsável pelos crimes contra a vida no município, cujo titular é o delegado Rodrigo Sandi Mori.

“O delegado é um profissional competente e faz o seu melhor: prende bandidos todos os dias. Mas conta com um efetivo de apenas 16 policiais para uma cidade que possui mais de 500 mil habitantes. São poucos policiais para muito trabalho”, declarou o deputado.

Segundo ele, com mais investigadores nas ruas, será possível aumentar a resolução de crimes, encontrando os culpados. “Sabemos que a certeza na impunidade faz crescer a violência”, emendou.

Bruno também relata que cobrou a reabertura das delegacias fechadas pelo governo passado, bandeira que ganhou a adesão do colega, deputado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa.

Atualmente, três delegacias estão fechadas somente na Serra: Sede, André Carloni e Novo Horizonte. “Temos apenas uma delegacia para atender toda a população da Serra. Com a ajuda do governador Renato Casagrande, precisamos mudar essa realidade com urgência. E vamos fiscalizar!”, garantiu Bruno, que faz parte da base aliada do governador no Legislativo.