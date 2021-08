Bruno destina recursos para Montanha comprar ambulância e equipamentos agrícolas

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) destinou recursos, na forma de emenda parlamentar, no valor de R$ 70 mil, para o município de Montanha, no Norte do Estado, adquirir uma ambulância, em 2019.

Recurso semelhante, também de R$ 70 mil, foi destinado pelo parlamentar à Associação de Agricultores Familiares Fumaça e Trinta, para aquisição de equipamentos agrícolas, no ano passado.

Para este ano, o município será contemplado com uma verba ainda maior, no valor de R$ 100 mil, recurso que será usado para aquisição de um veículo Strada Freedom 1.3 e dois cortadores de grama.

Além disso, o deputado fez dois importantes pedidos de suplementação ao governo do Estado para atender ao município montanhense.

O primeiro, no valor de R$ 80 mil, para a reforma do Santuário do Imaculado Coração de Maria, no distrito de Vinhático. E o segundo, de R$ 350 mil, tem como objeto a ampliação e reestruturação de bibliotecas, investimentos tecnológicos e didáticos.

DELEGACIA

A parceria entre o deputado e o município se estende para outras áreas. No último dia 12, por exemplo, um sonho começou a virar realidade para os moradores de Montanha: o início das obras de reforma da delegacia de Polícia Civil da cidade, que atenderá também as ocorrências dos municípios de Mucurici e Ponto Belo.

A reforma é uma antiga reinvindicação dos moradores, uma vez que as condições físicas do atual prédio estão condenadas devido a diversas infiltrações, impedindo a realização do melhor trabalho por parte dos policiais. A situação colocava em risco a vida dos profissionais e, inclusive, a dos frequentadores do local.

“No ofício que encaminhamos ao delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em março, destacamos as condições precárias do prédio onde funcionava a delegacia. Era preciso dar condição e estrutura física condizentes”, cobrou Bruno, responsável pela indicação parlamentar que deu início à reforma da delegacia.

Arruda, por sua vez, explicou, também via ofício, as providências adotadas. “Em atenção ao pedido de reforma, manutenção predial e ampliação da delegacia feito pelo deputado foi encaminhado ao DER-ES (Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo), solicitação para urgente manutenção predial corretiva”, declarou o delegado-geral, após a interdição da unidade por conta das fortes chuvas que agravaram ainda mais a situação do local.

O prefeito de Montanha, André Sampaio (PSB), fez questão de agradecer ao governador Renato Casagrande (PSB) e ao deputado Bruno Lamas pelo início das obras.

Antes do início da reforma, outra indicação de Bruno ao governo garantiu a retirada de carros e sucatas abandonados que ocupavam há anos parte do passeio da delegacia.

Os moradores do entorno temiam surtos de dengue, dentre outras doenças, com acúmulo de água parada, ratos e insetos. Após o pedido do deputado, o governo estadual fez a retirada dos veículos.

