Bruno divulga relação dos próximos concursos nas áreas de Educação e Segurança no ES

22 de outubro de 2021

Deputado pediu e recebeu documento do governo garantindo a realização de 12 concursos até o fim de 2022 para 3.575 vagas. Destaque para a Sedu, com 1.500 oportunidades

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) divulgou, esta semana, uma informação que deixou os concurseiros e donos de cursinhos de orelha em pé. É que o governo do Estado vai realizar, até o fim do ano que vem, pelo menos 12 concursos em diferentes áreas para a contratação de diversos profissionais.

Serão abertas 3.575 vagas, de níveis médio e superior, sendo que quatro dos concursos já têm edital de abertura publicado, enquanto outros oito possuem autorização do governador Renato Casagrande (PSB) para ser realizados.



Dentre os que vão acontecer no ano que vem, destaque para o da Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A pasta irá oferecer o maior número de vagas, sendo 800 para professor MaPB (professor de ensino B, para séries finais do ensino fundamental), 100 para MaPP (professor no exercício de função pedagógica) e 600 para agente de suporte educacional, totalizando 1.500 vagas.



Ainda não informações sobre os salários, benefícios ou data de publicação do edital.



“Fiz uma solicitação e o governo do Estado acabou de entregar ao nosso gabinete a relação de concursos públicos, por cargo e número de vagas, que estão em andamento este ano e também os que estão previstos para o ano que vem, ou seja, os certames que têm autorização do governador para a realização”, explicou Bruno.



Para o ano que vem, também serão abertas seleções na Secretaria de Estado da Justiça (Sejus/600 vagas), Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases/400 vagas), além das 40 chances para delegado de polícia, dentre outros.



DEFESA

Nesta semana, Bruno saiu em defesa do governo e reforçou a importância da formatura de novos policiais civis, realizada na quarta-feira (20), para combater a criminalidade.



“Isso só é possível em um estado organizado, em um estado que prioriza a segurança pública e que pode então fazer essas entregas. Eu costumo dizer que governo que não faz concurso público anualmente para as suas forças de segurança é irresponsável e deveria ser responsabilizado por crimes, pela falta de segurança, pelas atrocidades que acontecem”, declarou, frisando que a falta de policiais hoje é reflexo da redução dos efetivos em anos anteriores.



Segundo o parlamentar, ao realizar concursos, o governo gera emprego e renda e, principalmente, melhora os serviços prestados à sociedade capixaba.



CONCURSOS

Previstos para este ano por órgão

* Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz): 50 vagas para auditor fiscal.

* Polícia Civil do Espírito Santo (PCES): 50 vagas para auxiliar de perícia, seis para assistente social, 130 para escrivão, 150 para investigador, 30 para médico legista, 76 para perito criminal e seis para psicólogo.

* Polícia Militar do Espírito Santo (PMES): soldado combatente (250 vagas), soldado músico (10), oficial combatente (30) e oficial médico (20).

* Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES): 120 vagas para soldado combatente e sete para oficial combatente. Autorizados pelo governador para este ano e o ano que vem.

* Secretaria de Estado da Justiça (Sejus): 600 vagas para inspetor judiciário.

* Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases): 400 vagas para agente socioeducativo.

* Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN): seis vagas para especialista em estudos e pesquisas governamentais.

* Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf): 15 vagas para agente em desenvolvimento agrário.

* Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz): 14 vagas para consultor do Tesouro Estadual.

* Secretaria de Estado da Educação (Sedu): 800 vagas para professor MaPB (professor de ensino B, para séries finais do ensino fundamental), 100 para MaPP (professor no exercício de função pedagógica) e 600 para agente de suporte educacional, totalizando 1.500 vagas.

* Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames): 10 vagas para professor titular, 17 para professor adjunto, 14 para professor assistente 40h, 12 para professor assistente 20h, seis para técnico de ensino superior e seis para assistente administrativo.

* Polícia Civil do Espírito Santo (PCES): 40 vagas para delegado.



fonte: gabinete do deputado Bruno Lamas, a partir de nota da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos