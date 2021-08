Bruno e Da Vitória apoiam regulamentação de tecnólogos em Radiologia

Os deputados estadual Bruno Lamas (PSB) e federal Josias da Vitória (Cidadania) fecharam uma parceria em torno do apoio à regulamentação da profissão de tecnólogo em Radiologia, uma bandeira do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), que é presidido pelo capixaba Luciano Guedes.

Atualmente, há 40 mil tecnólogos em atuação hoje no Brasil, sendo que só no Estado são 5 mil tecnólogos, técnicos e auxiliares.

Caso o Projeto de Lei 3.661/2012, que moderniza a Radiologia no País e dispõe sobre a atuação de técnicos e tecnólogos seja aprovado no Congresso Nacional, haverá mais espaço e direitos para a categoria.

Para garantir apoio à proposta, Guedes – acompanhado de Bruno –, esteve na última terça-feira (17) no escritório de Da Vitória, na capital, para definir uma estratégia de atuação conjunta no Congresso Nacional em apoio ao projeto que beneficia a categoria.

Bruno reiterou o apoio aos radiologistas. “Podem contar com o nosso mandato nos projetos que beneficiam a Radiologia e que sejam de interesse da população capixaba”, garantiu Bruno.

“Trata-se de uma demanda justa e muito importante. É um pedido que tramita desde 2012 no Congresso Nacional e que agora está na Câmara Federal, na Comissão de Seguridade Social. Já tomamos pé e ligamos imediatamente para o relator, para que o projeto de lei possa tramitar na velocidade que os nossos profissionais merecem. A proposta tem todo o nosso apoio para que vire lei”, declarou Da Vitória.

Guedes retribuiu: ‘Este apoio é muito importante. Nossa categoria agradece o empenho de todos’.

No ano passado, Bruno aprovou indicação parlamentar que inclui técnicos, tecnólogos e auxiliares em Radiologia na Lei nº 14.023/2020, que listou as categorias essenciais ao enfrentamento da pandemia do coronavírus e garantiu direitos a estes profissionais.