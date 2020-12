Bruno garante revitalização da Abido Saadi, mas critica politicagem que adiou ordem de serviço

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão de hoje (16/12), para criticar o adiamento da solenidade de ordem de serviço da obra de revitalização da ES-010, no trecho que compõe a avenida Abido Saadi, em Jacaraípe.

A obra, que inclui uma extensão de 7,52 km do trecho da Curva da Baleia à Praia de Capuba e está orçada em R$ 37,9 milhões, teria a ordem de serviço dada na próxima sexta-feira, às 8h30, conforme anunciado pelo subsecretário de Governo de Articulação e Mobilização com os Municípios, sargento Valter Rodrigues de Paula, mas foi adiada pelo governo, tendo como justificativa o fato do prefeito Audifax Barcelos (Rede) estar fora da cidade neste dia, cumprindo outra agenda.

“A população brasileira passou a tomar nojo dos políticos por causa da politicagem, que dá ânsia de vômito nas pessoas. A politicagem não deveria existir. Temos uma obra. Fato. Ela está licitada, contratada e vai ser realizada. Foi marcada a ordem de serviço para sexta-feira pelo governo. Mas como o ilustríssimo prefeito não estará na cidade e como o ilustríssimo prefeito eleito tomará posse em alguns dias, é perceptível a politicagem. Quem perde? O povo”, lamentou Bruno, um dos maiores defensores da obra.

O deputado fez questão de frisar que está cumprindo com o papel para o qual foi eleito. “Eu sei que centenas de vezes pedi a obra da tribuna desta Casa. Estou aqui trabalhando hoje, estarei amanhã e na sexta-feira. Politicagem barata tem de ser abominada. Mais uma vez, a guerra política entre o prefeito que sai com o que entra prejudica a Serra”, frisou.

Bruno também destacou a urgência do investimento para reduzir os riscos para motoristas e pedestres. “É uma obra importantíssima para o turismo e mobilidade urbana da região. O asfalto lá é antigo, da década de 80”, justificou Bruno.

A nova data da ordem de serviço não foi informada. Quando a obra for iniciada, haverá a elaboração do projeto básico e executivo e a execução das obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação, reforço ou recuperação da estrutura da ponte sobre o rio Jacaraípe, duplicação do trecho entre a avenida Guaianazes e a Praia de Capuba, além da sinalização rodoviária.