Bruno Lamas toma posse como secretário da SECTI nesta quarta (01)

today31 de janeiro de 2023 remove_red_eye97

Sem pompa, Bruno Lamas assume oficialmente a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. Pasta vai abrir mais de 10 mil cursos gratuitos

Não é só na Assembleia Legislativa que amanhã (1º) será dia de posse. Além dos 30 novos deputados eleitos e reeleitos que assumem seus mandatos para os próximos quatro anos, o Poder Executivo empossa oficialmente, sem a realização de cerimônia protocolar, o último dos 26 secretários do governador Renato Casagrande (PSB): Bruno Lamas (PSB), que deixa o cargo de deputado no Legislativo estadual e assume o comando da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Bruno, que chegou a ser nomeado pelo governador e já tem participado indiretamente do dia a dia da Secti, ainda não assumiu oficialmente o cargo porque desempenha a sua função de parlamentar até hoje (31). Ele concorreu à reeleição, obteve 16.473 votos, mas ficou como suplente da sua coligação. Em dezembro, recebeu o convite do governador para comandar a Secti.

“Deixo o Legislativo de cabeça erguida, com um legado de boas leis aprovadas. Desejo sucesso para os novos deputados”, declarou Bruno, que nunca usou diárias nem passagens aéreas pagas com o dinheiro público.

O parlamentar informa que, em seu novo desafio à frente da secretaria, a partir de amanhã, ele terá como “meta trabalhar pelo desenvolvimento científico, tecnológico e humano dos capixabas”.

Neste sentido, o governo, por meio da pasta que será comandada por Bruno, lança, também amanhã (1º), as inscrições para mais de 10 mil vagas em cursos presenciais e gratuitos do Programa Qualificar ES. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 10 (sexta-feira), no site www.qualificar.es.gov.br.

“Serão 40 municípios atendidos com 70 cursos gratuitos em diversas áreas. O foco dos cursos do Qualificar ES está voltado para o empreendedorismo, empregabilidade e inovação. Dessa forma, o governo do Estado qualifica a mão de obra, gera trabalho, emprego e renda para as pessoas, movimentando os setores da economia (agronegócio, indústria, comércio e serviços), dentre outros”, declarou Bruno.

Na Assembleia Legislativa foram 96 meses (dois mandatos). No Legislativo, ele presidiu a Comissão de Educação da Casa, onde ajudou a aprovar notebooks para 15.371 professores e fez indicação de 60 mil pequenos computadores para alunos, proposta levada adiante pelo governo. É autor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Pedagogos, que virou a Emenda Constitucional 116/22, permitindo aos profissionais exercerem duas cadeiras.

Dentre as suas principais leis aprovadas no Legislativo estão: a 11.673/22, que garante o IPVA em seis vezes; o apoio à Lei Complementar 971/21, que permite a idosos acima de 65 anos, deficientes e crianças de até 6 anos não paguem passagem em ônibus intermunicipais; e a Lei 11.452/21, que acaba com os radares ocultos, os chamados pardais.

Também é de autoria do deputado: o estágio como experiência em concurso (Lei 11.691/22); e a educação em tempo integral para pessoas com deficiência (Lei Complementar 1.015/22). Após o Projeto de Lei 241/21, do deputado, a Rodosol aderiu às novas tecnologias para receber o pedágio, antes só cobrado em dinheiro.

Aliado do governador de longa data, Bruno entrou pelas mãos de Casagrande no PSB, com apenas 16 anos, onde está até hoje. Eleito deputado estadual em 2014, Bruno se reelegeu em 2018, mas aceitou o convite de Casagrande para assumir o comando da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), onde ficou até abril de 2020, voltando para a Assembleia.

Ainda no Legislativo, concorreu ao cargo de prefeito da Serra, em 2020, mas não obteve êxito. No último ano, disputou à reeleição, mas ficou como suplente. Amanhã (1º), assume a Secti.

Nascido na Serra, Bruno tem 45 anos, é pai de dois filhos e casado com a advogada Flavia Esteves. É formado em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Pública. Filho da ex-vice-prefeita e professora Márcia Lamas, o deputado herdou dela o gosto pela política.

Foi vereador da Serra por três mandatos – 2001 a 2004, 2008 a 2012 e 2012 a 2014, sendo o mais votado da cidade no último deles, com 4.488 votos.

foto Assessoria Parlamentar