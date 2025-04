Cachoeiro avança no cuidado com a saúde nos primeiros 100 dias de governo

Nos primeiros 100 dias da gestão do prefeito Theodorico Ferraço e do vice-prefeito Júnior Corrêa, a saúde pública de Cachoeiro de Itapemirim passou por uma transformação visível, tanto nos números quanto na qualidade do atendimento. Com ações estruturantes, humanização e reorganização dos serviços, a rede municipal de saúde deu início a um novo ciclo, mais eficiente, acolhedor e próximo da população.

Com foco na continuidade dos atendimentos e na ampliação dos serviços ofertados, a Prefeitura assegurou que nenhum cidadão ficasse desassistido. As unidades mantiveram pleno funcionamento, enquanto novas especialidades foram inseridas e a rotina dos atendimentos passou por um redesenho profundo.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Renata Fiorio, os resultados desse novo modelo já são perceptíveis:

“Esses 100 dias mostram que é possível cuidar melhor das pessoas com planejamento, escuta e valorização dos nossos profissionais. A saúde está mais eficiente, e o cidadão começa a perceber isso no acolhimento, na agilidade do atendimento e no respeito. Estamos construindo uma rede mais humana, onde o cuidado começa no olhar e na escuta”.

A reorganização das equipes e a posse de novos servidores concursados permitiram a renovação das forças de trabalho, fortalecendo o atendimento com mais preparo técnico e motivação. Ações de capacitação permanente têm sido aplicadas em toda a rede, com treinamentos, oficinas e rodas de conversa, voltados à qualificação técnica e à humanização no relacionamento com os pacientes.

Os números comprovam o avanço. Comparando o primeiro trimestre de 2024 com o de 2025, o crescimento é significativo:

– Consultas médicas subiram de 37.458 para 42.493;

– Atendimentos odontológicos aumentaram de 5.311 para 8.007;

– Consultas de pré-natal cresceram de 3.111 para 3.201;

– Testes rápidos dobraram: de 704 para 1.436;

– Atendimentos em puericultura passaram de 1.506 para 2.125;

– Avaliações antropométricas subiram para 49.783;

– Glicemia capilar chegou a 16.587 atendimentos.

Para o prefeito Theodorico Ferraço, o trabalho realizado na saúde reflete o compromisso da gestão com as pessoas.

“Assumimos a Prefeitura com a missão de reconstruir a confiança da população no serviço público. A saúde é prioridade. Com respeito ao servidor, planejamento técnico e responsabilidade, estamos colocando a saúde de Cachoeiro novamente a serviço de quem mais precisa”.

O vice-prefeito Júnior Corrêa destaca que o novo modelo implantado valoriza a escuta ativa e aproxima a gestão da realidade das comunidades.

“Não é apenas sobre números, mas sobre cuidado de verdade. Estamos promovendo uma virada na forma como o cidadão é tratado. O atendimento é mais acolhedor, mais rápido e com mais resolutividade. Esse é o caminho que vamos seguir: cuidar das pessoas com empatia e eficiência”.

Além do fortalecimento das unidades e das equipes, todos os profissionais da rede estão sendo mobilizados para a campanha de vacinação contra a Influenza, garantindo imunização preventiva e proteção aos grupos prioritários.

Com o envolvimento de gestores, servidores e comunidade, Cachoeiro vive um novo tempo na saúde: mais resolutiva, humanizada e voltada para o que realmente importa — as pessoas.