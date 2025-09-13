Cachoeiro celebra marco histórico na segurança: 86 dias sem registros de homicídios

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim comemora um marco inédito na área da segurança pública: o município alcançou 86 dias sem registros de homicídios. Mais do que números, a conquista simboliza vidas preservadas e famílias que seguem unidas.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12), no Centro de Manutenção Urbana (CMU), no bairro São Geraldo, com a presença de representantes das forças de segurança que atuam no município.

Esse resultado é fruto de um trabalho integrado, realizado de forma contínua e em várias frentes, com a dedicação das forças de segurança locais e estaduais, em parceria com o programa Estado Presente em Defesa da Vida.

O vice-prefeito de Cachoeiro, Júnior Corrêa, destacou a importância da atuação preventiva no município. “Esse é um marco que enche de orgulho toda a cidade. O trabalho integrado das forças de segurança, aliado a estratégias de prevenção, vem mostrando resultados muito positivos. Segurança pública se constrói todos os dias, e esse período sem homicídios demonstra o quanto esse esforço conjunto tem feito diferença na vida da nossa população”, ressaltou.

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou que é uma vitória que precisa ser celebrada. “Estamos vendo na prática que a união de esforços traz resultados. Segurança pública é prioridade em nossa gestão, e seguimos empenhados em fortalecer as ações que preservam vidas e trazem mais tranquilidade para nossa cidade.”

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Cleyton Siqueira, também destacou o papel das ações preventivas. “Esse marco histórico mostra que o trabalho diário de planejamento, inteligência e integração das forças policiais tem feito diferença. Seguiremos atentos, intensificando as medidas de prevenção e aproximando cada vez mais a segurança do cidadão”, disse.

A gestão municipal reforça que a luta pela segurança é permanente e que o compromisso é garantir mais tranquilidade, direitos assegurados e proteção para todos os cachoeirenses.

fotos Wallace Hull/PMCI