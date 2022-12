Cachoeiro fecha o mês de novembro com saldo positivo na geração de empregos

Cachoeiro de Itapemirim chega ao fim de 2022 com um saldo positivo de 1.953 empregos com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal.

O bom desempenho foi puxado pelo resultado de novembro (+166), que foi o 10º mês do ano com saldo positivo registrado, com destaque para fevereiro, em que o município alcançou um saldo de 382 na diferença entre admissões e demissões.

No último mês, os setores de comércio e serviços foram os que mais contribuíram para o bom resultado, com um saldo de 161 e 82 novas contratações, respectivamente.

Em relação ao estoque de empregos – número total de contratos de trabalho formal em vigência –, Cachoeiro apresenta um acumulado de 45.570, um aumento de 3,5% se comparado ao mesmo período de 2021, em que registrou 43.617 contratos formais ativos.

“Esses números são importantes indicadores de que a economia de nosso município está aquecida e se fortalecendo, a cada mês. Isso é fruto de um trabalho conjunto de diversos setores da gestão municipal, no intuito de melhorar o ambiente de negócios, propiciar a abertura de novas empresas e atrair cada vez mais investimentos para Cachoeiro”, destaca o prefeito Victor Coelho.

foto Patricia Pim/PMCI