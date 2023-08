CACHOEIRO | Inscrições abertas para capacitação profissional para pessoas com deficiência

today8 de agosto de 2023 remove_red_eye100

Por meio do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro está oferecendo oportunidade de capacitação profissional para pessoas com deficiência assistidas pela Apae ou registradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Trata-se de uma oficina de preparo de sanduíches práticos para comercialização, que será ministrada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), na sede da Apae (Rua João Sasso, bairro São Geraldo), nos dias 16 e 17 de agosto, das 9h às 11h.

De acordo com a Semdes, o objetivo da ação é apresentar aos participantes uma forma de empreender que possibilite geração de renda, emancipação e superação da vulnerabilidade financeira, favorecendo a inclusão da pessoa com deficiência.

Foram disponibilizadas 20 vagas para a formação. Os interessados devem fazer a inscrição pelo link bit.ly/oficinasanduiches. Mais informações sobre a oficina podem ser obtidas pelo telefone (28) 3155-5380.