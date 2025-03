CACHOEIRO | Inscrições para a corrida de Santa Rita já estão abertas

today27 de março de 2025 remove_red_eye40

A Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro de Itapemirim realizará a 5ª Corrida de Santa Rita, que faz parte das comemorações ao dia de Santa Rita de Cássia.

As inscrições para a prova serão abertas nesta quinta-feira (27), às 12h. Serão oferecidas 400 vagas. Podem participar da corrida, atletas de ambos os sexos, acima de 18 anos de idade completos.

A prova será no dia 18 de maio, com largada às 7h, saindo do estacionamento da empresa Uniaves, em Aracuí, com chegada no distrito de Conduru.

Para retirar a camisa do evento será necessário entregar um pacote de fralda geriátrica tamanho G, GG ou XG. Todos os atletas que concluírem a prova, e estiverem com a blusa da corrida, receberão medalhas de participação.

As inscrições podem ser feitas no link

https://docs.google.com/forms/d/1fp3QxXEeGEbDVD9Bj57U-F–TQOMWQilXmTCbRV7GSg/edit.

Corrida de Santa Rita

Dia: 18 de maio

Largada: 7h, no estacionamento da Uniaves

Entrega de camisa: Local a definir

Informações: 28 99976-3762