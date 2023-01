CACHOEIRO | Inscrições para concursos do Carnaval 2023 vão até segunda-feira (16)

Vão até segunda-feira (16) as inscrições para quatro concursos do Carnaval 2023 de Cachoeiro: Rei Momo, Rainha, Marchinhas e Fantasias.

As formas de participar e as regras devem ser conferidas nos editais dos concursos, que estão disponíveis no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

O 7º Concurso de Marchinhas Carnavalescas – Prêmio Raul Sampaio Cocco vai premiar os autores das três melhores composições, que devem ser inéditas. Serão avaliadas letra, melodia, interpretação e harmonia. Os prêmios somam R$ 9 mil. Também haverá votação popular pelo YouTube da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), e o autor da canção mais votada receberá troféu.

No concurso de Fantasias Carnavalescas, a disputa será nas categorias Luxo e Originalidade. Os valores dos prêmios somam R$ 17.750.

Já os candidatos a Rei Momo e Rainha do Carnaval vão concorrer ao prêmio individual de R$ 2 mil. Simpatia, samba no pé e boa comunicação verbal são alguns dos quesitos que serão considerados na escolha dos vencedores.

Os concursos vão abrir o Carnaval 2023 de Cachoeiro, no dia 18 de fevereiro. Toda a programação, que vai até o dia 21 de fevereiro, será realizada na Praça de Fátima, Centro, garantindo a moradores e visitantes diversas atrações culturais gratuitas.

foto divulgação/PMCI