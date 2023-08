CACHOEIRO | Instituto de Previdência lança aplicativo com prova de vida por biometria

6 de agosto de 2023

Aposentados e pensionistas do município de Cachoeiro de Itapemirim agora podem contar com um aplicativo móvel para acesso a serviços previdenciários.

O Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim (Ipaci) lançou, na manhã da última sexta-feira, 04, a plataforma “Meu RPPS”, onde é possível realizar a prova de vida por biometria facial e obter dados relativos a contracheques e informes de rendimentos.

Com interface intuitiva, a ferramenta chega para facilitar o cotidiano de quem utiliza os serviços do Ipaci, permitindo que as principais ações relativas ao órgão possam ser realizadas de forma simples, onde quer que o usuário esteja.

O aplicativo foi lançado durante um encontro com servidores recém aposentados do poder Executivo do município, que aconteceu no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, bairro Ferroviários. Na ocasião, eles foram homenageados por seus anos dedicados ao funcionalismo público de Cachoeiro.

Presentes no evento, o presidente do Ipaci, Éder Botelho, e o prefeito Victor Coelho, destacaram os benefícios que o aplicativo Meu RPPS trará para o órgão e seus segurados.

“Os aposentados e pensionistas do Instituto ganham uma importante ferramenta tecnológica para facilitar a realização da prova de vida anual. Agora, é possível realizá-la com mais comodidade, com reconhecimento facial”, afirmou o presidente.

“A tecnologia é sempre uma grande aliada no que diz respeito à simplificação de processos, e estamos cada vez mais comprometidos em empregá-la para tornar o serviço público mais ágil e eficiente”, afirmou o prefeito.

Serviços presenciais continuam

Os serviços do Ipaci disponíveis no aplicativo Meu RPPS continuam sendo oferecidos de forma presencial na sede do órgão, situada à Rua Rui Barbosa, 24, Centro.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Em caso de dúvidas, o público pode entrar em contato pelo telefone (28) 3521-9640.

Como utilizar o “Meu RPPS”?

Para utilizar o “Meu RPPS”, basta, ao usuário, baixá-lo nas lojas de aplicativo de seu celular: “Google Play”, para usuários do sistema Android e “App Store”, para quem utiliza smartphones com o sistema iOS.

Após efetuar a instalação, o segurado do Ipaci pode acessar a plataforma com as mesmas credenciais que utiliza no Portal do Segurado, no site do órgão.

Caso ainda não possua cadastro, é possível realizá-lo diretamente no aplicativo, preenchendo todos os campos com os documentos e informações solicitadas.

Acesso direto para baixar o aplicativo

Android: http://bit.ly/3KtJi9s

iOS: http://bit.ly/3Krldju

Confira abaixo um vídeo explicativo sobre como realizar a prova de vida por meio do “Meu RPPS”

foto Márcia Leal/PMCI