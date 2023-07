Cachoeiro lidera geração de empregos associados ao turismo no ES

Cachoeiro de Itapemirim se destacou no último Boletim do Turismo do Espírito Santo, levantamento de dados sobre a atividade turística no estado, durante o primeiro trimestre de 2023. Elaborado em parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o documento foi divulgado nesta semana.

Segundo os dados apresentados, durante o período analisado, Cachoeiro foi o município do Estado que mais contribuiu para o saldo positivo de empregos nas Atividades Características do Turismo (ACTs), que engloba áreas como alojamento, alimentação, transportes, agências de viagem, cultura e lazer.

Em números, o município alcançou um saldo de 193 novos postos de trabalho nas ACTs, seguido por Colatina (+176) e São Gabriel da Palha (+139). Os dados consideram a diferença entre admissões e desligamentos entre janeiro e março.

De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins, o bom desempenho de Cachoeiro nos indicadores do boletim, refletem o compromisso da gestão municipal em fomentar a atividade turística na região.

“Cachoeiro tem um enorme potencial turístico, principalmente, nas áreas cultural e de negócios. Temos centros culturais que guardam acervos valiosos de grandes nomes da cultura brasileira, como Roberto Carlos e os irmãos Newton e Rubem Braga. Também somos um importante polo econômico, que atrai muitos visitantes, por força dos setores de rochas ornamentais e serviços, principalmente”, expressa a secretária.

Fernanda Martins destaca, ainda, as recentes iniciativas para fortalecer as atividades turísticas em Cachoeiro. O município tem novos projetos para fortalecer o agroturismo, com foco no turismo de aventura, que envolvem a criação de trilhas e roteiros gastronômicos.

Na sede, a secretária destaca os investimentos na revitalização de centros culturais, como o restauro do Palácio “Bernardino Monteiro” e a reforma do Museu Ferroviário “Domingos Lage”, em fase de licitação.

Na Casa de Cultura “Roberto Carlos”, espaço que recebe visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo, o município iniciou estudos técnicos para a construção de uma praça de convivência ao lado do imóvel e da Casa do Artesão, nos fundos.

“Estamos confiantes de que Cachoeiro continuará crescendo como destino turístico nos próximos anos. Esse é um trabalho contínuo, que envolve a cooperação de diversos setores e agentes da gestão municipal. Continuaremos trabalhando firme para que nosso município siga se beneficiando de seu potencial turístico, fomentando nossa economia e gerando renda e novos postos de trabalho”, expressa o prefeito Victor Coelho.

foto divulgação/PMCI