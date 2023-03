CACHOEIRO | Mutirão de atendimento ajuda contribuintes a emitir boletos de IPTU

Para auxiliar os contribuintes cachoeirenses a ter acesso aos boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023, a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) está realizando um novo mutirão de atendimento.

Aqueles que encontrarem dificuldades em gerar os boletos pelo site da prefeitura ou tiverem quaisquer dúvidas relacionadas ao tributo, (www.cachoeiro.es.gov.br/iptu) podem se dirigir à Escola Municipal “Zilma Coelho Pinto”, das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, para obter atendimento. A ação seguirá até o dia 18 de abril.

Na última segunda-feira (20), primeiro dia do mutirão, foram realizados quase 300 atendimentos, em sua maioria, relacionados à impressão do carnê do tributo referente ao ano de 2023.

“Com esse mutirão, oferecemos apoio para que todos possam cumprir com suas obrigações fiscais de forma justa e igualitária. O IPTU é um imposto fundamental para o financiamento de obras e serviços públicos em nossa cidade, logo, estando em dia com essa obrigação, o contribuinte colabora para garantir o bom funcionamento dos atendimentos prestados à população”, destaca Márcio Guedes, secretário municipal de Fazenda.

Boletos estão disponíveis no site da prefeitura

Desde a última segunda-feira, a prefeitura de Cachoeiro disponibilizou, em seu site, os boletos do IPTU referentes ao ano de 2023. Para emitir o documento, o contribuinte deve informar CNPJ ou CPF vinculado ao imóvel ou, ainda, a inscrição cadastral.

Vencimentos e descontos

A data de vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2023 é o dia 18 de abril.

Quem pagar à vista (cota única) terá descontos de 90% na diferença de valor entre 2020 e 2023 (em razão do recadastramento imobiliário) e de 10% sobre o valor total, pela pontualidade.

Para os que optarem pelo parcelamento, o desconto é de 85% na diferença de valor entre 2020 e 2023 (também em virtude do recadastramento imobiliário). São nove parcelas, com vencimentos de abril a dezembro – veja calendário abaixo.

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) lembra ainda que foi garantida redução de 20% no valor do tributo de 2023 à unidade imobiliária – sem débito em Dívida Ativa – que quitou integralmente (por cota única ou parcelamento) o IPTU 2022, até 31 de dezembro de 2022.

Formas de pagamento

O pagamento do IPTU 2023 pode ser feito por PIX e por meio dos canais disponibilizados por Banestes, Santander, Banco do Brasil, Caixa e Bancoob.

Opções de pagamento do IPTU 2023

18/04/2023 – Cota única (10% de desconto)

Parcelamento

1ª – 18/04/2023

2ª – 15/05/2023

3ª – 15/06/2023

4ª – 17/07/2023

5ª – 15/08/2023

6ª – 15/09/2023

7ª – 16/10/2023

8ª – 16/11/2023

9ª – 15/12/2023

foto divulgação/PMCI