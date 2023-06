Cachoeiro ouve população para planejar mobilidade urbana mais inclusiva

16 de junho de 2023

Caminhos para Cachoeiro ter políticas e serviços de mobilidade urbana mais igualitários, inclusivos e sustentáveis foram debatidos, nesta quinta-feira (15), em uma oficina participativa promovida pela prefeitura, em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O evento ocorreu no auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários, como parte das ações do projeto AcessoCidades no município. Apoiada pela União Europeia, essa iniciativa busca reduzir as desigualdades sociais, raciais e de gênero no transporte público e em outras áreas da mobilidade.

A oficina contou com uma programação abrangente, dividida em dois blocos. Pela manhã foi apresentado um diagnóstico da acessibilidade e mobilidade no município, com foco nas questões de classe, raça e gênero.

Durante a tarde, os participantes se reuniram em dinâmicas de grupo para discutir pontos prioritários para melhorias. Na ocasião, também foram apresentadas experiências nacionais e internacionais exitosas que podem servir de referência para as políticas de mobilidade de Cachoeiro.

O evento contou com a presença de representantes da sociedade civil, poder público e usuários do transporte público, que compartilharam suas experiências e sugestões com as equipes técnicas da prefeitura e da FNP.

Além da oficina participativa, o projeto AcessoCidades promoveu outras ações ao longo da semana, com o objetivo de ouvir a população sobre o tema da mobilidade urbana. Foram realizadas pesquisas qualitativas em pontos de ônibus, visitas técnicas para análise de melhorias viárias e entrevistas com representantes de segmentos ligados à mobilidade.

Todas as contribuições obtidas nessas ações serão acolhidas e sistematizadas pela equipe da FNP para apresentação de um diagnóstico posterior e propostas de solução a serem analisadas em conjunto com a gestão municipal.

“Ouvir a população e os atores envolvidos com esse tema é fundamental para a formulação de políticas públicas que considerem as diferentes realidades e necessidades dos cidadãos, proporcionando uma mobilidade com mais inclusão e igualdade para todos”, afirmou o prefeito Victor Coelho, destacando que Cachoeiro é uma das poucas cidades brasileiras selecionadas pela FNP, neste ano, para receber o apoio técnico do projeto AcessoCidades.

foto Patrícia Pim/PMCI