CACHOEIRO | Porteiros de escolas municipais recebem capacitação sobre segurança

today19 de abril de 2023 remove_red_eye18

Como parte das ações para aumentar a segurança nas escolas do município, a prefeitura de Cachoeiro promoveu, na última sexta-feira (14), uma capacitação com porteiros que atuam na rede municipal de ensino.

Realizado pela Guarda Civil Municipal (GCM), o encontro abordou os principais procedimentos de segurança em situações que apresentem riscos à integridade física e emocional de alunos e servidores.

O conteúdo programático contou, também, com um resumo sobre os principais conceitos jurídicos de crime, contravenção penal, ato infracional, indisciplina escolar e pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além disso, a GCM apresentou suas principais ações e atribuições, além de orientar os participantes em relação às circunstâncias em que deve ser acionada.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) de Cachoeiro, Ruy Guedes, o objetivo da capacitação foi aprimorar a atuação dos servidores para a garantia da segurança dos educadores, pais e crianças dentro do ambiente escolar.

“Estamos atentos às ocorrências registradas em escolas de várias partes do país e atuando, firmemente, para que esses casos não ocorram em Cachoeiro. São situações de forte estresse emocional, por isso, é importante que nossos servidores sejam capacitados para tomarem as ações devidas a fim de resguardar a integridade dos membros da comunidade escolar”, destaca.

Na quinta-feira (20), será a vez dos gestores escolares se reunirem com representantes da GCM para debaterem sobre a segurança nas escolas.

foto Patrícia Pim/PMCI