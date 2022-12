CACHOEIRO | Praça de Fátima recebe tradicional concerto de Natal nesta sexta-feira (23)

Nesta sexta-feira (23) será realizado, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, o tradicional concerto de Natal da cidade, protagonizado pela Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses), do projeto social Casa Verde.

O evento está marcado para às 19h30, no Circo da Cultura, situado na Praça de Fátima. Na ocasião, o público poderá conferir uma seleção de clássicos típicos desta época do ano, que acrescentarão ainda mais magia à Vila de Natal instalada pela Prefeitura no local.

“O público vai encontrar as obras mais tradicionais de Natal, interpretadas por crianças e adolescentes em formato de coro e orquestra. Músicas como o Jingle Bells, Glória a Deus nas Alturas e Boas Festas não podem faltar neste repertório”, destaca o maestro Fábio Coruja.

A coordenadora pedagógica do projeto, Jovania Valiati, ressalta a importância da realização do concerto. “Depois de dois anos de pandemia, temos um grande número de novos músicos e coralistas nesta apresentação, o que torna este concerto ainda mais especial”, afirma.

Essa será a 10ª edição do concerto com a participação de músicos do Projeto Casa Verde que, em anos anteriores, se apresentaram em shoppings, prédios históricos e praças da cidade.

“O Natal é um tempo de celebrações e de união entre as pessoas, e a música é um elemento importantíssimo para essa maravilhosa atmosfera. Convidamos o público a prestigiar esse tradicional concerto”, ressalta Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

foto Márcia Leal/PMCI