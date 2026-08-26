CACHOEIRO: prefeitura alerta sobre golpe envolvendo falso atendimento do CRAS

today26 de agosto de 2026 remove_red_eye115

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), alerta a população para tentativas de golpes praticados por pessoas que se apresentam como representantes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para obter dados pessoais e imagens dos cidadãos.

A Semdes esclarece que as equipes dos CRAS de Cachoeiro não realizam biometria facial nem solicitam fotos dos usuários para liberação ou entrega de cestas básicas e outros benefícios.

A orientação é para que os moradores desconfiem de abordagens de pessoas que utilizem o nome do CRAS ou da Prefeitura para solicitar fotografias, reconhecimento facial, senhas, códigos recebidos por SMS ou informações bancárias.

Em caso de dúvida sobre uma abordagem ou contato recebido em nome do CRAS, a orientação é procurar diretamente a unidade de referência do território ou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social antes de fornecer qualquer informação.

Caso a pessoa identifique uma tentativa de golpe ou já tenha fornecido dados aos criminosos, a recomendação é registrar boletim de ocorrência e, quando houver informações bancárias envolvidas, comunicar imediatamente a instituição financeira.

A Prefeitura reforça a importância de familiares e responsáveis também orientarem pessoas idosas e outros públicos mais vulneráveis sobre esse tipo de fraude.

Fique atento: o CRAS não realiza biometria facial para concessão de benefícios. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.