CACHOEIRO: prefeitura assina ordem de serviço para reforma da Praça de Fátima amanhã (26)

today25 de agosto de 2026 remove_red_eye126

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semo) assina, nesta quarta-feira (26), a partir das 17h, a Ordem de Serviço para a reforma da Praça de Fátima, localizada na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro.

O projeto contempla R$ 7.166.761,00 em investimentos, em parceria com o Governo do Estado. A expectativa é entregar a população um espaço mais moderno, seguro e preparado para a prática de atividades esportivas, lazer e integração social, fortalecendo o artesanato e o comércio local.

De acordo o secretário interino da pasta, Rodolfo Fernandes do Carmo, esta reforma representa uma valorização de um dos principais espaços públicos do município, oferecendo mais opções de integração social para a população.

“A reforma da Praça de Fátima é uma intervenção importante para Cachoeiro de Itapemirim porque transforma um espaço tradicional da cidade em um ambiente mais moderno, acessível e preparado para atender diferentes públicos. O projeto amplia as oportunidades de lazer, esporte e cultura, criando um local de convivência para crianças, jovens, adultos e idosos”, destaca Rodolfo.

A Praça conta com uma pista de skate, playground, academia popular, palco para eventos e uma extensa área arborizada além de outros equipamentos e posto da Guarda Civil Municipal. O projeto confere mais alternativas das pessoas quanto a convivência e incentiva a participação da juventude em atividades lúdicas e saudáveis, conferindo qualidade de vida aos moradores. Todos esses atributos trazem estímulos à ocupação segura da praça, fortalecendo o convívio social e o incentivo a atividades culturais e esportivas e a valorização do bairro para o desenvolvimento social do município.

A expectativa do Governo Municipal é iniciar a mobilização do canteiro de obras já na próxima semana. A previsão é de que a nova Praça de Fátima seja entregue em aproximadamente 12 meses, contados a partir do início dos serviços.

Histórico

A Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, é um tradicional espaço público de convivência e lazer que marcou a memória afetiva de várias gerações no município. Nas décadas de 80 e 90, ela era um dos pontos turístico e de encontro mais importante de Cachoeiro, tendo abrigado um famoso chafariz e um pequeno zoológico municipal.

O local já presenciou diversas manifestações culturais e esportivas e até hoje se consolida como um marcante cenário de encontro e lazer dos moradores. A praça frequentemente recebe feiras de artesanato e intervenções literárias. Já foi palco de decorações festivas como a tradicional Vila de Natal.

FOTO MÁRCIA LEAL/PMCI