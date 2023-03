CACHOEIRO | Sala do Empreendedor facilita atendimento com WhatsApp

A Sala do Empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim está com uma novidade para quem busca atendimento no espaço. Agora, os cidadãos podem entrar em contato com os atendentes pelo aplicativo WhatsApp, por meio do número (28) 98814-3668.

O objetivo é tornar o atendimento mais ágil e acessível, em um canal onde os interessados podem tirar suas dúvidas e obter informações sobre os serviços disponíveis na Sala.

Por meio do aplicativo, os atendentes da Sala do Empreendedor podem auxiliar em questões relacionadas a emissão de boletos, emissão de termo de credenciamento, emissão de NF-e, declaração anual do MEI, informações de crédito, entre outros assuntos.

Além disso, o WhatsApp também é uma forma de receber informações sobre cursos e capacitações oferecidos pela Sala do Empreendedor, bem como de ficar por dentro de eventos e oportunidades de negócios na região.

“Com essa nova ferramenta, a Sala do Empreendedor reforça seu compromisso de estar sempre à disposição dos empreendedores locais, oferecendo suporte e orientação para o desenvolvimento de seus negócios”, destaca Alexandro da Vitória, secretário municipal de Urbanismo, Mobilidade e Desenvolvimento Sustentável.

Atendimento na Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor de Cachoeiro apoia o empreendedorismo, oferecendo uma série de serviços, como formalização como Microempreendedor Individual (MEI) e acesso a linhas de crédito especiais.

A Sala funciona das 9h às 18h, no Shopping Cachoeiro (2º piso), Centro, e atende pelos telefones (28) 3522-4445 e (28) 3155-5292.

