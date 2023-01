Cachoeiro se destacou em rankings e avaliações de gestão em 2022

Em 2022, Cachoeiro de Itapemirim se destacou em diversos rankings oficiais voltados a diferentes áreas da administração pública.

O município figurou na 37ª colocação no levantamento que aponta as cidades mais inteligentes do país, subindo 22 posições em relação à classificação de 2021. Na região Sudeste, ficou em 20º lugar e, no Espírito Santo, em 3º. A avaliação mede o potencial de desenvolvimento das cidades.

No ranking de competitividade dos municípios brasileiros, Cachoeiro teve a terceira melhor avaliação entre as cidades capixabas, alcançando seu melhor desempenho no quesito “funcionamento da máquina pública”.

Na edição 2022 do ranking de transparência e governança, que avaliou todos os municípios capixabas, a Prefeitura de Cachoeiro obteve nota 95,4, sendo uma das 11 do Espírito Santo que alcançaram o nível “ótimo”, o mais elevado da avaliação.

Outro destaque em gestão pública foi a nota 7,32 obtida no Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA). Mais um ranking que colocou Cachoeiro em primeiro lugar frente a outras cidades do estado.

Nas avaliações relacionadas a assuntos fiscais, a gestão municipal obteve nota “A” na avaliação da Capacidade de Pagamento (Capag) realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Economia. O resultado com nota máxima foi alcançado pelo município pelo 6º ano consecutivo.

Em outra avaliação do Governo Federal, Cachoeiro figurou no primeiro lugar dentre os municípios capixabas na edição 2022 do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.

Por fim, o município também conquistou posições notáveis no Ranking Nacional de Dispensa de Alvará e na avaliação das 100 melhores cidades para negócios nas áreas de indústria e agro.

“São resultados expressivos que denotam nosso compromisso com uma gestão pautada pela transparência e responsabilidade com os recursos públicos. É um trabalho construído e consolidado a longo prazo, que envolve um grande efetivo profissional. Por isso, agradecemos o empenho e a dedicação de cada servidor que nos ajuda a colocar Cachoeiro como município destaque no Espírito Santo”, avalia o prefeito Victor Coelho.

foto divulgação/PMCI