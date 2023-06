CACHOEIRO | Secretaria de Agricultura lança edital de apoio a projeto de turismo rural

today21 de junho de 2023 remove_red_eye72

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) de Cachoeiro lançou novo edital de chamada pública para apoiar a implantação de empreendimento coletivo de agricultores familiares do município.

Desta vez, o objetivo é selecionar um projeto voltado para o turismo rural, que contribua para gerar trabalho e renda para os produtores rurais.

Podem participar da seleção as organizações da sociedade civil ligadas à agricultura familiar. As propostas devem ser cadastradas de sexta-feira (23) até 24 de julho, de acordo com as instruções contidas no edital disponível na página www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

A organização selecionada vai receber R$ 70 mil para executar o projeto apresentado. Oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, esses recursos deverão ser usados em construção; adequação e reparo em imóveis ou na aquisição de material de construção, móveis, máquinas e equipamentos novos.

Outros editais abertos

Neste mês, a Semag abriu outros dois editais de apoio aos produtores rurais, que estão com inscrições abertas até 14 de julho.

Um deles vai selecionar um projeto de organização do meio rural para implantação de agroindústria ou outro tipo de empreendimento coletivo. Também serão repassados R$ 70 mil para a proposta selecionada.

Por meio do outro edital, Semag vai selecionar cooperativas agrícolas para conceder o uso de um caminhão baú para apoio no transporte e distribuição de mercadorias e de insumos, visando à melhoria na infraestrutura rural e à qualificação da produção nas propriedades rurais.

foto divulgação/PMCI