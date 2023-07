CACHOEIRO | Secretaria de Educação vai abrir 90 vagas para curso intermediário de Libras

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro de Itapemirim abrirá, na próxima segunda-feira (10), inscrições para curso intermediário gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras), voltado a educadores da rede municipal de ensino e, também, ao público externo.

Serão disponibilizadas 90 vagas. Um dos requisitos para participar é ter feito um curso básico de Libras com carga horária de, pelo menos, 120h. Os interessados poderão se inscrever até a próxima quarta-feira (12), por meio do formulário eletrônico disponível junto ao edital do curso, no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

Os participantes da formação terão acesso a conhecimentos mais amplos e aprofundados em Libras, promovendo, assim, o aumento de interações entre as comunidades surda e ouvinte. Para os profissionais da educação, especificamente, a capacitação será uma oportunidade para aperfeiçoar a assistência ao aluno surdo ou com perda auditiva.

O curso, que tem carga horária total de 120h, será ministrado entre os meses de julho e novembro deste ano.

“O curso intermediário de Libras proporciona aos profissionais da educação a oportunidade de adquirir habilidades linguísticas e culturais necessárias para se comunicar de forma efetiva com estudantes surdos. Ao dominar a língua de sinais, os educadores podem estabelecer uma conexão mais próxima e significativa com esses alunos, promovendo a igualdade de acesso à educação e garantindo que eles tenham as mesmas oportunidades de aprendizado”, comenta a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

